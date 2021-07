Billie Eilish estrena en plataformas ‘Happier Than Ever’

Este viernes Billie Eilish estrenó Happier Then Ever, su segundo álbum de estudio después del exitoso WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO?. La joven unió fuerzas de nuevo con su hermano Finneas, que se encarga de la producción de todas las canciones, que fueron escritas por la cantante.

Anuncios

Happier Than Ever habría sido grabado en el estudio musical que los artistas tienen en Los Ángeles. En abril del 2020 comenzó a grabarse, aunque la idea ya venía caminando desde la gira que Billie Eilish hizo por Europa entre finales de 2019 y comienzos de 2020.

Los sencillos que respaldan el álbum son my future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause y NDA. La mayoría de videoclips llevan la dirección de la artista. La portada contrasta con el nombre del álbum pues mientras el título evoca felicidad, mientras en la foto se le ve a la cantante derramando una lágrima.

“No fue forzado, no fue apresurado, no fue aterrador, fue genial. Siento que todo lo que he creado antes que esto, por mocho que lo ame, fue un poco una batalla conmigo. Realmente he hablado con artistas que ahora están creciendo y les he dicho: ‘Sé lo que se siente, pero también no sé lo que se siente para ti’, porque todos atraviesan algo completamente diferente”, dijo Billie Eilish a Apple Music

Por su parte, su hermano Finneas señaló que derramaron sus corazones “en este trabajo y no podría estar más ansioso para que lo escuchen”.

Los días dirán si este trabajo logrará desbancar a Olivia Rodrigo como el más escuchado del año en el pop. De momento, lo único que resta es escucharlo.

Le puede interesar: Halsey da a conocer su bebé junto a Alev Aydin