Bigger Than Me: Todo sobre el regreso de Louis Tomlinson

Después de haber hecho el anuncio de Faith In The Future, Louis Tomlinson estrenó Bigger Than Me como el primer sencillo que poya su álbum.

En la canción el artista británico expone los cambios que ha tenido que atravesar en su vida con las situaciones que el mundo le ha planteado. “No todo es blanco o negro ¿Cómo duermes en la noche cuando eres como yo?”, cuestiona el cantante.

Bigger Than Me tiene la producción del británico Mike Crossey, reconocido por haber trabajado en el pasado con bandas inglesas como Arctic Monkeys, The 1975 o Foals. El ritmo tiene un desprendimiento del pop acostumbrado que ofrece el cantante, y se inclina más hacia el rock.

Este miércoles Louis Tomlinson fechó para el 11 de septiembre Faith In The Future, su segundo álbum de estudio después de Walls. El cantante todavía continúa de gira, por Bogotá pasó el 3 de junio.

I’m so excited to finally tell you that my new album Faith In The Future is out 11th November. After living with this album for a while I can’t wait for you all to hear it. Thank you for allowing me to make the music I want to make.#FaithInTheFuture pic.twitter.com/9pLMaQiOMF

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 31, 2022