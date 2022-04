Bichotella: Homenajes y canciones que Karol G cantó en Coachella

Este domingo Karol G hizo historia con su presentación en Coachella, espectáculo que denominó BICHOTELLA. La colombiana tuvo un show icónico cargado de un alto poder femenino con el sello latino.

Además de un set con sus mejores éxitos, la antioqueña convocó un ejército de bailarines y el público respondió con un cardumen de pelucas azules que sobresalían sobre la marea humana que disfrutó de su show.

Karol G tuvo de invitados a Tiesto y su colega Becky G, con la que se presentó en vivo por primera vez. Junto a la brasileña Anitta, la reguetonera cafetera mostró uno de los mejores espectáculos que se han dado en Coachella

Setlist de Karol G

EL MAKINON

Mi cama

Ahora me llama

BICHOTA

Don’t Be Shy con Tiesto

200 Copas

MAMIII con Becky G

Tusa

Además de sus canciones, permitió que Tiesto tocara Let’s get down to business. Además hizo un breve homenaje a canciones icónicas hechas por latinos e hizo un repaso de cada canción que ha sido número 1 en el Bilboard Hot 100 para cerrar con Tusa. A continuación las canciones que reprodujo.

La bamba de Richie Valens

Oye como va de Santana

Conga de Gloria Estefan y Miami Sound Mchine

Número 1 que homenajeó Karol G

Como la flor de Selena

María de Ricky Martin

Macarena de Los del Río

La vida es un carnaval de Celia Cruz

La gasolina de Daddy Yankee

Hips Don’t Lie de Shakira y Wyclef Jean

Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi

Mi Gente de J Balvin y Willy William

El espectáculo aún estará disponible todo el día en el canal oficial de Coachella.

*Foto: Twitter @coachella