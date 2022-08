Beyoncé retirará letra ofensiva de su álbum tras críticas

Si bien fue un éxito en lo comercial y la crítica el lanzamiento de RENAISSANCE, séptimo álbum de estudio de Beyoncé, la cantante decidió retirar una letra calificada de ofensiva por muchos internautas.

La polémica llegó en el track número 11 del disco titulado como HEATED. Allí ella canta: “Spazzin’ on that ass, spaz on that ass / Moviendo ese trasero, mueve ese trasero”.

La crítica está en el uso de la palabra “spaz”. Si bien Beyoncé la usó para invitar a bailar a sus oyentes, la connotación es ofensiva contra la comunidad que padece enfermedades motrices. Esto porque ‘spaz’ hace referencia a los movimientos que hacen los enfermos de espasticidad, un síndrome que afecta los músculos de quienes lo padecen y los obliga a hacer movimientos involuntarios.

Según informó Variety el equipo del entorno de Beyoncé le confirmó al medio que la palabra será removida de la canción. “La palabra, no usada en una manera ofensiva, será remplazada”, anuncia el comunicado que el medio publicó.

Por ahora no se ha efectuado el cambio, pero están en proceso de hacerlo efectivo para las plataformas musicales en las que está disponible y en los formatos físicos nuevos.

*Foto: Instagram @Beyonce