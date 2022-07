Beyonce acreditó a Drake, Skrillex y Jay Z en ‘RENAISSANCE’

El próximo 30 de julio será el día del regreso de Beyoncé con RENAISSANCE, álbum del que ya conocemos el sencillo de BREAK MY SOUL, estrenado el pasado 30 de junio, además de la portada.

Este jueves se pudo conocer la lista completa de artistas acreditados en este nuevo álbum de la cantante. Entre los más destacados figuran los productores The Dream, MIKE DEAN, No I.D. y Pharrel Williams; los raperos Jay Z (en tres canciones) y Drake; las leyendas del disco Nile Rodgers y James Brown, además de Skrillex.

Beyoncé shares the credits for her upcoming seventh studio album, #RENAISSANCE. pic.twitter.com/lh4k9C1h0h

— Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2022