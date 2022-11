Baterista de The Neighborhood es despedido por caso de acoso

El baterista Brandon Fried fue despedido de The Neighborhood por protagonizar un caso de acoso sexual en contra de María Zardoya de The Marías.

“Estuve en un bar la noche anterior y fui manoseada bajo la mesa por Brando Fried, el baterista de The Neighborhood. Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, privacidad y cuerpo. The Neighborhood necesitarán un nuevo baterista, este chico es un completo desgraciado”, señaló María Zardoya desde su cuenta en Instagram.

El propio Brandon Fried respondió de inmediato aceptando la acusación y excusándose ligeramente en su consumo de licor y drogas. “Lo siento mucho, María. Mis acciones fueron inexcusables e intolerables, no son reflejo de la persona que soy, pero claramente es un reflejo de la persona que me he convertido bajo la influencia (de sustancias). Es evidente que debo solucionar mis problemas con el abuso de licor y sustancias, para lo cual estoy buscando ayuda ahora mismo”, señaló Fried.

The Neighborhood no demoró en sacar un comunicado al respecto y desde sus redes sociales agradeció a María Zardoya por su denuncia a la vez que informaba que Brando Fried no era más parte de la banda de rock estadounidense.

La agrupación completó más de un año sin sacar música. Su último trabajo discográfico fue Chip Chrome & The Mono-Tones en 2020.

