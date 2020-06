Banksy protesta contra el racismo con una nueva obra

Luego de su homenaje a los trabajadores del sector de la salud hace unas semanas, Banksy reapareció con otro homenaje, en esta ocasión a George Floyd y todas las personas negras que han sido víctimas del racismo.

El pintor anónimo publicó en su instagram la puntura donde se ve la foto de una persona negra en un velorio. Todas las velas están apagadas, excepto una que está quemando la bandera de los Estados Unidos que está en el fondo.

Banksy también se dirigió a sus compatriotas en el Reino Unido y los invitó a derribar el privilegio de las personas blancas para solucionar el problema del racismo.

Acá el mensaje completo:

“Al principio pensé que sólo debería callarme y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero, ¿por qué debería hacerlo? No es su problema, es el mío… A la gente negra le está fallando el sistema. El sistema blanco. Como una tubería rota que inunda el apartamento de los de abajo. Este sistema fallido está haciendo de su vida una miseria, pero no es su trabajo arreglarlo. Ellos no pueden -ninguno les dejará en el apartamento de arriba… Este es un problema blanco. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien tendrá que subir las escaleras y echar la puerta abajo”.