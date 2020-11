Así fue como Maluma y The Weeknd se conocieron para el remix de Hawái

Tomada de internet

El remix de Hawái de Maluma y The Weeknd ya es tendencia número 1 en la mayoría de plataformas mundiales. La colaboración fue inesperada y exitosa para ambos artistas, pero así fue cómo se logró la colaboración.

Según Miguel Lua -mánager de Maluma- el paisa no estaba interesado en que se hiciera un remix de Hawái, pero su equipo le convenció de buscar al indicado. Desde ahí se comenzó a manejar una lista de posibles artistas para colaborar.

Un día Sal Slaiby -mánager de The Weeknd y Doja Cat- llamó a Miguel Lua. “Pensaba que se trataba de Doja Cat, y me dijo que The Weeknd estaba considerando hacer algo para el mercado latino y que Maluma tenía cinco opciones de canciones para enviarle”, dijo a Billboard Lua.

La canción elegida fue Hawái, sencillo que Salaiby dijo que era la favorita del canadiense. “Estaba en Miami con mi amiga Yovanna Ventura (modelo que aparece en el videoclip), me puso la canción y me encantó”, dijo The Weeknd.

Después de eso entre representantes y artistas se pusieron de acuerdo para hacer el remix, el videoclip y lanzamiento de esta canción. “The Weeknd es el artista más escuchado en Spotify. El sueño de Juan Luis de grabar con el mejor artista del mundo fue una realidad”, añadió Lua.

Después de eso, The Weeknd pensó en añadir letras acorde a la narrativa de la canción para un pequeño verso en inglés y su versión del coro en español. “Agradezco a Maluma por permitirme practicar mi español en su canción”, declaró a Billboard.

