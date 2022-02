Así fue como Eminem y Dr. Dre se burlaron de la NFL en el show de medio tiempo

Eminem y Dr Dre se burlaron en la cara de los directivos de la NFL en su respectivo show de medio tiempo del Super Bowl LVI. La organización les hizo una serie de censuras y prohibiciones que ambos raperos ignoraron durante su presentación.

La más notoria fue la de Eminem, quien al finalizar su espectáculo de Lose Yourself se arrodilló imitando a Colin Keapernick, exmariscal de San Francisco 49rs que vetaron en la NFL por arrodillarse durante los himnos previos a un partido. El guiño político fue poderoso, a pesar de que la organización previamente les prohibió hacerlo.

Aunque Dr. Dre no sacó su arsenal más político para la noche, el productor y rapero cerró su presentación de Still D.R.E. con la línea “still not loving police”, polémica por el racismo de los departamentos policiales en los Estados Unidos. La NFL le habría censurado el fragmento, pero al veterano californiano poco le importó.

Además de estos dos, el show de Kendrick Lamar con Alright tuvo alta carga política. Mary j. Blige, 50 Cent, Anderson. Paak y Snoop Dogg fueron los otros invitados estelares en la noche en que los locales LA Rams se impusieron en el Super Bowl LVI 23-20 sobre Cincinnati Bengals.

