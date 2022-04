‘As It Was’, el nuevo sencillo de Harry Styles

Este jueves en la noche, Harry Styles estrenó el videoclip de As It Was, el primer sencillo de Harry’s House, el tercer álbum del ex One Direction, que está de gira en Bogotá.

El británico presentó una canción nostálgica desde lo lírico que apunta a un amor que ya no es y se acompaña de un ritmo cargado de sintetizadores ochenteros.

El videoclip, lo pone a él siempre con prendas de rojo y en gran parte jugando con retroceder en el tiempo para regresar a ciertos momentos felices de su vida con su expareja. Al final el rumbo de ambas personas va por separado.

El regreso del británico se hizo oficial con la portada del álbum en la que la sala de su casa está al revés mientras él pensativo mira el suelo.

Se espera que el álbum salga antes de su gira. Él estará en Bogotá para el 27 de noviembre de este año en el Parque Salitre Mágico. As It Was promete ser uno de los lanzamientos más importantes del año.

*Foto: Captura de YouTube