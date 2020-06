Artistas en USA ejercen activismo por Black Lives Matter

Los artistas en Estados Unidos han ejercido activismo a favor del movimiento Black Lives Mater de distintas maneras desde sus casas o en las calles. Halsey, Katy Perry, Justin Bieber, Ariana Grande y Harry Styles -entre otros- están pagando fianzas de los detenidos en las manifestaciones.

A varios se les ha visto en las calles con la multitud levantando su voz de protesta. Además de Ariana Grande y Halsey, también se han visto en las calles a Lauren Jauregui, Machine Gun Kelly o Melanie Martínez.

ariana grande at the protest!!! we need more celebrities with a huge plataform raising their voices and fighting for what’s right #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Vfxxfs1T0k

— 𝐚𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 (@greekjupiter) May 31, 2020