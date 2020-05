Los Autorretratos de Ángelo López en tiempos de pandemia

Ángelo López / Archivo particular

Por: Johann Benavides

Es inminente y preocupante la situación actual en la que está sumergido el mundo y en especial nuestro país a causa del coronavirus. Por eso, el artista plástico colombiano Ányelo López, presenta un diario de dibujos con el tema ‘Autorretratos en Tiempos de Pandemia’, donde por medio de los rostros de icónicos artistas en la historia del arte, contextualiza la situación que vive el planeta, plasmando a estos personajes con máscaras de prevención respiratoria.

Ányelo capta la esencia pictórica de cada artista, a través de su paleta y estilo dibujístico con ilustraciones elaboradas en lápices de color, retratando a figuras como: Leonardo Da Vinci, Frida Khalo, Fernando Botero, Van Gogh, Rembrandt, Monet, entre otros, con los cuales completa una colección de 36 dibujos que próximamente serán 50 en total, caracterizados en época de pandemia.

A través de la obra, el espectador puede desarrollar una introspección sobre estilos de vida que no solo se ven reflejados a causa del coronavirus sino por la contaminación, la polución, el uso excesivo de la carne, la utilización permanente del plástico y miles de acciones que perjudican al planeta constantemente. Es indiscutible que el mundo pedía a gritos un respiro, y ese descanso que ha vivido últimamente no servirá de nada si al acabar la crisis la humanidad vuelve a su “normalidad”, pues el ser humano debería entender que si no se toman acciones inmediatas podríamos vivir el resto de la vida con estas caretas de protección.

Publicidad

“He querido generar una reflexión impactante sobre el cuidado y la prevención que los humanos debemos atender sobre protegernos y cuidar al planeta permanentemente”, afirma Ányelo López.

El artista, además, promueve un taller gratuito de arte y dibujo, todos los lunes a las 03:00 p.m. por su Instagram @anyelolopezart durante la época de la cuarentena, en donde los participantes desarrollan una propuesta artística aprendiendo de historia y artistas influyentes de diversos movimientos artísticos.

Acerca de Ángelo López

Ányelo López es un artista plástico bogotano cuyo talento y personalidad creativa lo han llevado a mostrar su obra en diferentes escenarios nacionales e internacionales, contando con más de 20 exposiciones individuales y colectivas dentro del ámbito cultural.

Este creador es un artista joven y prometedor, que busca expresarse desde su arte, gritar, reír y exaltar, pero sobre todo, entregar parte de su interior al espectador compartiendo una visión reflexiva sobre el mundo y su gente.

Dentro de los artistas que ha dibujado con máscaras de prevención respiratoria se encuentran: Van gogh. Pintor post impresionista holandés; Rembrandt. Pintor y grabador holandés; Pablo Picasso. Pintor u escultor cubista español; Frida Khalo. Pintora mexicana; Leonardo Da Vinvi. Pintor, anatomista, arquitecto, escritor, inventor y escultor renacentista italiano; Diego Rivera. Pintor muralista mexicano; Gustave Courbet. Pintor realista francés; Alberto Dürero. Pintor renacentista alemán; Francis Bacon. Pintor figurativo irlandés; Eugene Delacroix. Pintor y litógrafo francés; Egon Shiele. Pintor y grabador austriaco; Fernando Botero. Pintor y escultor colombiano; M. C. Escher. Dibujante y grabador neerlandés de figuras imposibles; Francisco José de Goya. Pintor y grabador español, etc.