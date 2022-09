Ajapü, emprendimiento que une artesanía wayúu y quindiana

Gracias al desarrollo de las tradiciones ancestrales, han surgido nuevos actores en el segmento que, además de apoyar, ayudan a las comunidades a innovar en la mezcla de técnicas artesanales. Tal es el caso de Ajapü, un emprendimiento quindiano que nació como una forma de enseñar a las comunidades sobre cómo mantener su arte y monetizarlo, y que terminó en una nueva idea de negocio con productos provenientes de la tradicional mochila wayúu combinados con la marroquinería quindiana.

Las tradiciones ancestrales siguen expandiéndose año tras año en el país. Según el Dane para 2021 estaba conformado por 32.995 personas. Por su parte, Artesanías de Colombia señaló en su balance oficial, que este sector alcanzó ingresos por 927,2 millones de pesos en el primer semestre del 2022.

“La historia de Ajapü nació en una celebración de aniversario con mi esposa. Ella me regaló una correa para cámara con una gasa wayuu y aunque no soy muy colorido, me encantó. Un año después fuimos a la Guajira, y, teniendo en mente ese regalo, fuimos en búsqueda de artesanos que pudieran hacer gasas y correas para nuestras cámaras. Nuestra idea era comprarlas y hacer los apliques en cuero en Armenia”, dice Juan David Laverde, cofundador de Ajapü.

Laverde complementa que conocieron a Adelaida Ipuana, una artesana ubicada en Dibulla. Con ella se dieron cuenta que los accesorios hechos por las comunidades wayuu no trascendían de las mochilas y les dieron un asesoramiento sobre cómo cobrar por sus creaciones.

“Toda nuestra producción se basa en las correas tejidas wayuu desde 1cm hasta 7 cm aproximadamente, trabajada por comunidades de Riohacha, Uribia y Maicao que producen correas, gasas o fajones como comúnmente se nombran en la comunidad. Adicional a esto, trabajamos con cuero 100% vacuno y herrajes de lujo, y estamos probando otras opciones de ecocueros para tener una alternativa vegana. Estos productos los trabajamos en nuestro taller en Armenia viéndose reflejados en accesorios como correas de cuello y de muñeca para cámara fotográfica, para guitarra, bajo o ukelele o para bolso o maleta, cuelga gafas, cinturones, collares para perro, porta mat de yoga, bolsos en cuero con correa tejida, sombreros con tiras tejidas intercambiables y correas para celular”, afirma Laverde.

Después de 2 años de nacimiento, Ajapü genera más de 20 empleos directos e indirectos, y apoya aproximadamente a 8 familias de artesanos con un comercio justo.

*Foto: Cortesía