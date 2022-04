‘Acá entre nos’, el concierto virtual en pro de la juventud

Con el objetivo de seguir ayudando con sus programas a más jóvenes, desde Fundación Juventud invitan a que se unan con donaciones desde los $50.000, y participen del evento virtual ‘Acá entre nos’, #Somoslavozdelajuventud, que se realizará el próximo 2 de abril a las 5 p.m.

Será un concierto con la participación de artistas de la talla de Aterciopelados, Ventino, Marta Gómez, Inténtalo Carito, Maca y Gero, Alejo González y Juan Felipe Samper. La donación se puede realizar por medio de este link https://acaentrenosconcert.com/ y así contribuir con este cambio positivo que necesitan los jóvenes colombianos

“Somos una organización sin ánimo de lucro que quiere seguir impactado positivamente en la vida de los jóvenes, ahora más que nunca requerimos el apoyo de todo Colombia. Organizamos este maravilloso evento virtual este 2 de abril con artistas de primera línea y esperamos recolectar con la donación $400.000 millones de pesos para seguir apostando a un futuro digno”, señala María Angela Crane, directora ejecutiva de Fundación Juventud.

Con la actual coyuntura, crece la falta de propósito y sentido de vida en la juventud. Las cifras son contundentes: 56 de cada 100 jóvenes abandonan la escolaridad y no terminan sus estudios; y 1 de cada 4 no estudia no trabaja, por ello es indispensable apoyar todas las iniciativas que empoderan a los jóvenes para tener una Colombia mejor.

La Fundación Juventud es según el BID y HundrED, una de las 15 iniciativas en innovación educativa para el impacto y sostenibilidad de América Latina y el Caribe. Lleva 22 años trabajando constantemente con los jóvenes vulnerables y de escasos recursos.

*Con información de la Fundación Juventud

**Foto: Cortesía