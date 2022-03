A Miley Cyrus la golpeó la altura, pero tuvo su concierto favorito en Bogotá

Este lunes festivo Miley Cyrus se presentó en el Movistar Arena. Las filas para su espectáculo iniciaron desde la noche del domingo y antes de que saliera el recinto estaba con un lleno total.

No iba muy avanzado el concierto cuando la altura comenzó a efectuar estragos en la estadounidense, que tuvo que tomar un breve descanso y cantar un rato sentada mientras se recuperaba.

“He aprendido lecciones velorosas… Primero que todo, esto no me hará llorar. Mi banda se llama Las pequeñas vaginas, porque las vaginas son resilientes y creo que yo también soy muy resiliente. En el hotel pensé que me iba a rendir y mi miedo más grande es rendirme. Así que esta presentación en Bogotá es mi favorita de todos los tiempos”, dijo la cantante en un pequeño discurso que ofreció a la multitud.

Además, Miley Cyrus incluyó Angels Like You en su ‘setlist’ en la noche de Bogotá pCyrusorque vio que la canción era tendencia en Colombia entre su repertorio, así que fue decisión de última hora para la cantante.

En la madrugada Miley Cyrus se despidió de la multitud bogotana y regresó una década después de su primera visita. La capital aún espera la llegada de ‘popstars’ como Doja Cat y Marina Diamandis en el Festival Estéreo Picnic y de Dua Lipa en septiembre.

*Foto: Twitter (@mileycyrus)