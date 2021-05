¿A cómo y con qué contenido llega HBO Max a Colombia?

Foto: @HBOMaxLA

HBO Max será una realidad para Latinoamérica. La plataforma por ‘streaming’ llegará el 29 de junio a la región con el objetivo de competirle a gigantes como Netflix, Amazon Prime y Disney +.

HBO anunció que entre el contenido que se destaca estará Harry Potter, El señor de los anillos,Game of Thrones, Matrix, DC, Friends, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Sex & the City, entre otras. En animación contará con contenido de Cartoon Network.

Además, la plataforma tendrá contenido exclusivo de HBO, HBO Max originales y algunas producciones regionales. La gran sorpresa será para México porque HBO Max transmitirá los partidos de la Champions League. Otro atractivo es que después de 35 días del estreno de las películas en cine, irán a la plataforma sin costo extra. Quienes ya tengan HBO Go no tendrán que pagar extra para obtener esta plataforma.

La plataforma contará con dos planes distintos para Colombia que son el Estándar y el Móvil.

Estándar

Cinco perfiles.

Descarga de contenidos.

Tres dispositivos simultáneos.

Resolución 4K.

Disponible en cualquier dispositivo compatible con la aplicación.

Precio: 19.900 pesos al mes (14.158 pesos con descuento de lanzamiento).

Móvil

Personaliza tu perfil.

Descarga de contenido.

Un usuario disponible.

Solamente disponible para tablets o smartphones.

Precio: 13.900 pesos al mes (9.992 pesos con descuento de lanzamiento).

