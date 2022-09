‘5SOS5’: Todo sobre el nuevo álbum de 5 Seconds of Summer

Después de 2 años y medio sin lanzar ningún proyecto, 5 Seconds of Summer estrenó 5SOS5, su quinto álbum de estudio. La banda de pop-rock decidió usar siglas en palíndromo para presentar uno de sus proyectos más íntimos.

A 18 meses de estrenar CALM, cuarto álbum de estudio, 5 Seconds of Summer dio a conocer el primer adelanto de 5SOS5. Se trató de 2011, una nostálgica canción que retrataba el recorrido de la banda australiana. No obstante, la canción no vino en el disco, pero fue el preludio de Complete Mess, el primer sencillo para el 2 de marzo.

El 10 de mayo la banda hizo la revelación del ‘tracklist’ por medio de Twitter. Al día siguiente se conoció Me Myself & I, el tercer sencillo del álbum, además del nombre y la fecha de estreno.

1. COMPLETE MESS pic.twitter.com/TT69Gb9zbv — 5 Seconds of Summer (@5SOS) May 10, 2022

Tracklist

En total son 19 canciones con una duración de una hora y cuatro minutos. Entre ellas solamente hay una colaboración con Sierra Deaton, prometida de Luke Hemmings -vocalista de 5 Seconds of Summer-.

Además de Complete Mess y Me, Myself & I, los otros tres sencillos de 5SOS5 son Blender, Older y Take My Hand.

¿Qué ha dicho la banda?

De los integrantes de la banda ha habido dos opiniones cruciales sobre el proceso del disco y lo que querían dejar plasmado en él. Se trata de Ashton Irwing y Luke Hemmings.

Ashton Irwin a Wonderland Magazine: “Es absolutamente diverso en cada sentido, y la banda se ha encaminado a alcanzar una cimentar una identidad en rock y pop. Hemos progresado en ambos carriles. Hemos trabajado en la escritura del pop y amamos escribir melódicamente coros y conceptos únicos. En otra mano, el lado rockero de la banda ha mejorado en términos de grabación”.

Luke Hemmings a Apple Music: “El álbum es definitivamente muy introspectivo. Liricalmente, mirando en todo lo que nos ha pasado, que ha sido un gran tema. Para mí, todo el álbum es el más introspectivo y el más bello en la letra que hemos hecho. Hay mucho corazón en él”.

*Foto: Instagram @5sos