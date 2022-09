5 películas sobre las Torres Gemelas en plataformas

Este domingo se cumplen 21 años del atentado terrorista de Al-Qaeda al World Trade Center de New York (Estados Unidos) y El Pentágono en Washington (Estados Unidos). El ataque que más se recuerda es el siniestro a las Torres Gemelas en el complejo comercial neoyorquino.

Desde entonces, el cine ha retratado dicho momento histórico desde distintas mirada. Algunos documentales han trascendido y ahora las plataformas de ‘streaming’ alojan y han producido varias de las producciones más populares sobre el atentado a las Torres Gemelas.

5 películas en plataformas

1. Turning Point: 9/11 and the War on Terror (Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo)

Esta intrépida serie documenta los ataques terroristas del 11 de septiembre, desde el origen de Al Qaeda en los 80 hasta la respuesta nacional y global de Estados Unidos. Disponible en Netflix.

2. The Report (Reporte Clasificado)

Tras los ataques del 11 de Septiembre, agentes de la CIA utilizan métodos de interrogación extremos contra todos los que sospechan. Disponible en Prime Video.

3. United 93 (Vuelo 93)

Este conciso drama recrea los eventos del 11 de septiembre de 2001 vividos por los pasajeros del vuelo 93 de United y por quienes estaban en tierra. Disponible en Netflix o HBO Max.

4. In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11 (A la sombra de las Torres: el 11 de septiembre en Stuyvesant)

Relate el ataque a las Torres Gemelas desde la perspectiva de los estudiantes de una escuela a solo cuadras de ahí.

5, 9/11 Firehouse

Retrata la historia no contada de Ten House, la estación de bomberos junto a las Torres Gemelas.

Le puede interesar: Las 5 películas más vistas en Netflix por sus usuarios

*Con información de Netflix, Prime Video y Disney +

*Foto: Netflix