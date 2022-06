5 datos de Paul McCartney en su cumpleaños 80

Este sábado 18 de junio Paul McCartney cumple 80 años. El ex Beatle es una leyenda aún vigente de la música y por eso traemos 5 datos que quizá no sabía de él.

1. Su primer nombre no es Paul

Aunque es conocido por dicho nombre, su primer nombre es James. Paul fue el nombre que los padres del músico eligieron para diferenciarlo del padre, cuyo nombre es también James McCartney.

2. Perdió su madre a los 14

Let It Be es uno de los clásicos de los Beatles, y la canción está inspirada en Patricia, la madre de Paul que murió durante una cirugía por cáncer cuando él tenía 14.

3. Fue arrestado

Cuando la ‘beatlemanía’ estaba en furor en 1960, Paul McCartney fue arrestado tras una presentación en Hamburgo, Alemania. El músico prendió un condón en fuego para iluminar el camerino y las autoridades lo acusaron de querer incendiar el recinto. Pasó un par de horas detenido hasta que lo deportaron a Inglaterra.

4. Fue rechazado por el coro de la iglesia

Cuando tenía 11, él audicionó fallidamente dos veces para ingresar al coro de la iglesia. Solamente en el tercer intento, la iglesia St Barnabas de Liverpool lo aceptó.

5. Su primer instrumento fue la trompeta

Como era natural siendo hijo de un trompetista interesado en la música, el primer instrumento que aprendió a manejar Paul McCartney fue la trompeta. Después migró más hacia los instrumentos de cuerda.

*Foto: Instagram @Paulmccartney