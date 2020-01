18 años y 5 Grammy’s: Billie Eilish, la nueva y próspera cara del pop

Tomada de grammys.com

Hace un año era poco probable que por la mente de Billie Eilish pasará el hecho de ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año ante artistas que idolatra como Lana del Rey o Ariana Grande.

La joven que tiene 18 años cumplidos es una realidad. Ya tiene en su haber 5 Grammys con apenas un álbum de estudio lanzado: ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, el proyecto hecho por una mujer más escuchado en Spotify en 2019.

Sin embargo, su éxito precoz es el fruto de un trabajo espontáneo que se forjó en el seno de su familia, donde la vena artística la tienen instalada cada uno de los miembros.

Comencemos por sus padres: Maggie Baird, su madre, se destacó por ser la escritora y protagonista de la película ‘Life Inside Out’ (2013), un drama con mucha carga musical que logró la aclamación por la crítica. Allí mismo actúa el padre de Billie Eilish, Patrick O’Connell, que también se destaca en el cine y la música.

Otra piedra angular muy importante en la temprana carrera de Billie es su hermano Finneas O’Connell, productor y coescritor de casi toda la discografía de la popstar. También tuvo proyectos propios antes de llegar a la cúspide de la música con su hermana. Actuó en la serie Glee y tuvo una banda de música alternativa.

“Las canciones son una mezcla entre lo que mi hermano está pasando y lo que yo estoy pasando”

En su infancia, Billie no tuvo la historia convencional de la mayoría. Sus padres tomaron la decisión de no mandarla a un colegio y recibió educación especial en su casa por sus padres con un enfoque artístico claro.

Primero se interesó por bailar, también era una terapia que tenía para contrarrestar su síndrome de Tourette. Se valió del arte para controlar esta condición y

Con ‘When The Party’s Over’ de sencillo entró oficialmente al mundo mainstream de la industria musical. Su inusual videoclip hizo que muchos -en especial adolescentes- se interesaran por su arte. Luego vino ‘Bury a Friend’, que tuvo una estética mis oscura y ‘Bad Guy’, que se convirtió número 1 en las listas rápidamente. Con estos sencillos posicionó su álbum debut como uno de los mejores el año pasado. Mezcló el éxito comercial con el éxito en la crítica.

“En muchas ocasiones pasamos por los mismos problemas, así que las canciones son una mezcla entre lo que mi hermano está pasando y lo que yo estoy pasando: la mitad son ficción y la otra mitad no”, declaró la cantante cuando lo lanzó.

Sin dudas, Lana del Rey, una de sus contrincantes en la gala de los Grammys, pavimentó parte de su camino. No obstante, ella le ha dado mucho crédito a artistas de la talla del rapero Biggie Smalls y a Childish Gambino.

Billie Eilish consiguió el sueño de la gran mayoría de músicos siendo una adolescente. De ahora en adelante solamente le resta mantenerse y desde ya muchos tienen alta expectativa con lo que pueda pasar con ella.

Además de Álbum del Año, la nacida en Los Ángeles, California, ganó Grabación del Año y Canción del Año con ‘Bad guy’; Mejor Artista Nueva y Mejor Álbum Vocal de Pop.