11 artistas conmemoran el 8M con la canción ‘Mujeres Ya!’

Cortesía

Este viernes 5 de marzo se estrena Mujeres Ya!, una canción autoría de Alba Messa con el apoyo de Mike Dwyer, ambos también productores del tema junto a Álex Ferrer (The Groove), fue concebida para ser cantada por muchas artistas, y este es el resultado que descubrimos en estos días con motivo del Día Internacional de la Mujer. Son 11 las artistas, de 6 países diferentes, quienes se han unido para cantar unas frases que viajan con puntería exacta al centro de la diana, una letra que reconoce una herencia patriarcal de la que ninguna persona queda excluida, patrones, ideas y creencias que ya no tienen cabida en la sociedad actual.

Mujeres Ya! habla de la identidad, la impuesta y la que se libera para ser sostenida, creada y abrazada por las protagonistas de esta concepción: ellas, nosotras. Habla de las que ya no están, habla del nuevo paradigma, el que ya corresponde por pura evolución, dignidad y respeto. Mujeres Ya! es integración, no excluye, y la batalla de la que es estandarte lleva la bandera del amor. Este proyecto celebra a las mujeres que ya se atreven a ser ellas mismas y no lo que les han enseñado que tenían que ser, es un canto a la libertad, al autocuidado, al empoderamiento, a la sororidad y al perdón. Además, da la mano a las que aún no se atreven. No empuja, acompaña, y les recuerda su poder.

“Cada día era una nueva alegría, ya fuese por alguien increíble que se unía al equipo, como por las palabras que nos hacían llegar incluso las personas que no se pudieron subir al barco. Mucho antes del lanzamiento, ya sentimos que hacer esto había valido todo nuestro esfuerzo y dedicación”, señala Alba Messa.

Anuncios

Ainoa Buitrago, Alba Messa, Angy, Ania, Lolita de Sola, Mery Granados, Miriam Ruiz, Violetta Arriaza, Natasha Dupeyron, Zemmoa y Soy Emilia son las 11 artistas de Colombia, España, México, Perú, Argentina y Venezuela que hacen parte de este proyecto.

El beneficio íntegro que recoja el proyecto Mujeres Ya! será donado al Fondo Semillas, una organización feminista que mejora la vida de las mujeres en México, financiando a grupos y organizaciones de mujeres. A lo largo de 30 años, Fondo Semillas ha beneficiado directamente a más de 779 mil mujeres y a 2.9 millones de mujeres, niñas, niños y hombres más, de forma indirecta.

La canción puedes escucharla en el siguiente enlace:

*Con información de Ramos García Comunicaciones