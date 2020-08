Verano ‘be vino’

Creo que lo más apropiado es iniciar mi primera columna en Confidencial Colombia con una presentación. Soy Sonia Bas, Farmacéutica y Enóloga, nacida en Valencia (España ). Mi dedicación al mundo del vino como crítica y columnista es mi pasión. También escribo para el periódico El Mundo en Valencia (España y me encanta compartir con mis lectores conocimientos sobre el vino, junto con recomendaciones y opiniones personales. Espero y deseo que me acompañen en esta nueva andadura internacional, iniciada por mi parte con ilusión y con el deseo de ampliar sus conocimientos sobre el vino.

Estarán de acuerdo conmigo que el vino produce la expresión sincera de sentimientos, y por ello, está muy introducido su uso en fiestas y celebraciones.

A nivel etimológico, el nombre del vino tuvo su origen en la palabra “voino”, incorporado en la lengua hablada en el antiguo Cáucaso, y más concretamente en Armenia. Con esta palabra se designaba el brebaje embriagador elaborado a partir de los frutos de la vid.

Por hablar de los orígenes de vino, éste se produjo por primera vez en el periodo neolítico, en la región de Irak e Irán con el cultivar Vitis vinífera sylvestris.

Las variedades Proles Orientalis, procedentes del sur del mar Caspio y las del Oriente medio, se mezclaron con las Proles Póntica y con las Proles Occidentalis, y todas estas especies mezcladas entre sí, se cruzaron con la Vitis sylvestris, dando origen a las actuales variedades de uva. Estos cruces de distintas variedades con distinta procedencia dieron lugar a la aparición de vides con granos de uva más pequeños y con una mayor proporción de antocianos y taninos. Los cultivares blancos proceden de mutaciones de Vitis sylvestris, en las que se perdió el pigmento propio de las viníferas.

El vino ha estado bien considerado a lo largo de la historia, por la alta sociedad occidental, estando presente en acontecimientos importantes, en su presencia se han firmado grandes tratados y acontecimientos históricos.

Si hablamos de mitología, Baco, dios de los viñedos, era adorado en Egipto, Grecia y Roma; y en la Biblia también se hace referencia al vino en diversos pasajes, entre ellos donde se relata la última cena de Jesús, en la que se ofreció una copa de vino representando su sangre.

Después de esta introducción, ya estoy en disposición de hablar sobre vinos, con un mayor conocimiento por parte del lector.

Durante el periodo estival, y con altas temperaturas a las personas nos apetece tomar vinos con mayor frescura, y esta característica la aporta la acidez del vino. Hoy voy a introducir unas nociones sobre cultivares blancos y recomendaciones para tomar el vino elaborado con ellas.

Para la vinificación en blancos, debemos partir de buena materia prima y calidad sanitaria. Se pueden elaborar a partir de uva blanca o de variedades tintas, a través del prensado directo, evitando el contacto de los antocianos (pigmentos responsables del color de la uva, presentes en la piel de la uva) del hollejo con el mosto.

La uva blanca es muy sensible a la oxidación, por ello, las operaciones mecánicas deben ser rápidas y a una temperatura controlada. De esta forma, evitamos la oxidación y maceración para evitar que se oscurezca, ya que el mercado demanda vinos blancos con colores blanco pajizo, verdoso y dorado. Los flavonoles (pigmentos de la uva blanca) le van a proporcionar un color ocre, ámbar. Se aconsejan fermentar a temperaturas más bajas (19-20°C ) que el tinto (30-32°C ), ya que no hay que extraer color y se deben mantener los aromas.

Debo hacer mención a la crianza sobre lías que aporta al vino intensidad, untuosidad y contribuye a redondearlo, disminuyendo su astringencia.

Por último, recordar que los vinos blancos maridan bien con aperitivos o entrantes muy ligeros, pescados blancos, mariscos, quesos frescos, ensaladas y algunas mousses.

Y aquí van mis recomendaciones:

Valdesil, Godello sobre Lías. Bodegas Valdesil .

Riesling, Neblina Vineyard, Viña Leyda, Valle de San Antonio.

Barón de Chinel, Verdejo, Viñas Centenarias 2017. Bodegas herederos del Marqués de Riscal.

La Calma 2016. Bodega Can Ráfols Dels Caus.

Domaine Laroche Saint Martin. Chablís, Francia.

Francis Coppola. California.

Mud House. Sauvignon blanc woolshed. Nueva Zelanda.

Santa Digna. Sauvignon blanc. D.O. Valle Central. Chile.

Me despido con una frase del poeta clásico griego Eurípides: “Donde no hay vino, no hay amor”.

Me encantará recibir vuestros comentarios.

Los podéis dirigir a: basdevinos@gmail.com.