Sonia Bas, enóloga internacional

¡La chispa de la vida !, seguro que esta frase nos recuerda a una conocida marca comercial, y a más de [email protected] nos encantaría que nos dijeran “Eres la chispa de la vida “. Estos momentos de incertidumbre en los que estamos inmersos, transforman cualquier situación, y las palabras cobran mayor protagonismo. Las sensaciones y emociones nos acercan un poco más a la felicidad, y los vinos nos permiten viajar sin movernos de nuestra casa, incluso en nuestro sillón favorito .

Las catas virtuales son lo más cool en este momento , que remedio y benditas sean . El que no se anima es porque no quiere, que os parece ?.

Hace unos días , tuve el placer de ser invitada a una cata de vinos rosados de La Provenza , creados por Sacha Lichine, en la prestigiosa bodega Château d’Esclans. Ya se habla del “Rosé Renaissance”. La cata dirigida por Xavier Monclús, constaba de 3 vinos y un cocktail. En cuanto a vinos, deleitamos Whispering Ángel, Rock Ángel y Garrus.

Javier Monedero, como siempre “high level” en vinos y gran persona.

Château d’Esclans se encuentra en una de las zonas donde se produce la mayor parte del rosado AOC de Provenza. Con suelos muy ricos en barros y Garnachas centenarias , estas ofrecen al vino mayor concentración de sabor , que las jóvenes La uva principal que se cultiva es la Garnacha y la Vermentino. También podemos encontrar las variedades Cinsault, Merlot, Mourvèdre, Syrah y Tibouren.

Las Garnachas centenarias. Se utilizan barricas de 600 litros . Y en estas elaboraciones no se busca el contacto con madera de barrica .

Whispering Ángel:

Elaborado a partir de Garnacha, Cinsault y Rolle (Vermentino). Color pálido . No hay maceración ,és decir no hay contacto con el hollejo de la uva . Prensado ligero a 7-8 º C , para evitar la oxidación. A nivel sensorial , alcohol perfectamente integrado en el vino ,como debe ser en un buen vino . Es elegante al paladar , suave .Cierta tanicidad, con taninos nada molestos y no denota astringencia. Buena estructura.

El perfil de sabor seco con un final suave. Se puede beber desde el mediodía hasta la medianoche.

Rock Ángel:

Vino elegante y con mayor estructura A nivel sensorial, toque glaseado. La uva se recoge a unos 29º C y se pasa a 7 º C.

No hay maceración. Se recomienda tomarlo a 9 º C, nunca superior a 12º C. Taninos elegantes, que se han mezclado durante el prensado.

Se realiza una fermentación parcial en barrica de roble y elaborado con Garnacha, Cinsault y Rolle (Vermentino). Es fabuloso como aperitivo o maridado con una amplia gama de buena cocina. Nos recuerda a la mineralidad de un Sancerre, de orillas del Loira.

Garrus:

Elaborado a partir de un único viñedo de cepas de garnacha de casi 100 años y de Rolle (Vermentino). Completamente fermentado y envejecido en barricas nuevas de roble francés durante 11 meses. Sin maceración.

Se le aplica 10 meses de batonage al estilo Borgoña. Vino muy expresivo en nariz . Profundidad aromática excelente.

Es un rosado impresionante y concentrado con un final cremoso con notas ricas y especiadas que rivalizan con cualquier vino blanco superior o Champagne de prestigio. Considerado vino de guarda .

Como dice Sacha “En el valle de Esclans los ángeles susurran. Si bebes este vino, es posible que los escuches.

Me encantaría recibir vuestros comentarios.