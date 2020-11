Somos los que comemos y bebemos, así que mejor cuidarnos, y todo ello redundará en una buena salud y calidad de vida. Cada vez miramos con mayor detalle las etiquetas de los productos que forman parte de nuestra cesta de la compra . Los vinos van incorporando cada vez , información de mayor valor , ya que las bodegas han sabido captar el interés por saber que nos llevamos al paladar. La curiosidad y aprendizaje , permiten tener un mayor criterio en el momento de la elección.

Aparecen diversos temas de conversación alrededor del vino , y entre ellos , los sulfitos .Se conocen como sulfitos, al anhidrido sulfuroso, SO2, que se añade al vino para impedir la proliferación de bacterias y para retrasar la oxidación. Se identifican en el etiquetado con la letra E- 220 al E-228.

Las personas alérgicas a ellos , saben bien a que me refiero . Hoy he querido dar unas pinceladas para conocer mejor estos compuestos, que hasta hace pocos años, no se tenían tan en cuenta como en estos momentos. Los vinos ecológicos, tienen menores cantidades de sulfitos, y como curiosidad, hay que saber que no existen vinos ecológicos sin sulfitos, porque seguro que alguno de vosotros ya lo está pensando, que os conozco. Existen los vinos ecológicos sin sulfitos añadidos, es decir que no se les añaden, aparte de los que ya lleva el propio vino. Cualquier vino tendrá siempre un mínimo contenido de sulfitos que se producen de forma natural durante el proceso de fermentación y que puede estar entre los 10 y 20 miligramos por litro. Son los llamados sulfitos endógenos.

Anuncios

De hecho, otros alimentos y bebidas que se producen con fermentación, como la cerveza, la sidra o el pan, los contienen.

Lo que diferencia un vino ecológico, es el control que se realiza en el cultivo y en toda la cadena productiva. Se utilizan abonos naturales para los viñedos, las parcelas de cultivo no llevan agrotóxicos, está prohibido el uso de uva dañada , no se utiliza maquinaria en labores de siembra ni recolección, los tapones de las botellas deben ser de corcho natural y el etiquetado debe mostrar de forma clara los ingredientes del vino y su proceso de elaboración. A que ya os van gustando más? ñedo ecológico, con 113.412 hectáreas (2019) que producen

El etiquetado de los vinos indicará “Contiene Sulfitos” siempre que la cantidad de sulfuroso sea superior a 10 mg/l, esto es obligatorio en España, y existe una certificación que nos asegura que el vino es 100 % ecológico.

Los vinos tintos convencionales pueden contener hasta un máximo de 150mg/l y en el caso de vinos blancos y rosados tradicionales el límite se fija en 200mg/l. En el caso de los vinos ecológicos, los límites son de 100 mg/l para el vino tinto y 150mg/l para el vino blanco y rosado.

Los vinos tintos tienen un límite más bajo, porque contienen más taninos que el vino blanco o rosado. Y estos taninos actúan también como conservantes y antioxidantes, por lo que no es necesario añadir tantos sulfitos.

Probad alguna de mis recomendaciones y ya me contáis.

EL CHAVAL . Bodegas Nodus . Variedad Bobal .D.O. Valencia.

CLOS LOJEN 2019 .Bodegas y Viñedos Ponce .Variedad Bobal. D.O.Valencia.

CABALLO DE TROYA TINTO 2016 . Bodegas Bocopa . Variedades : Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot . D.O. Alicante.

Me encantaría recibir vuestros comentarios.L os podéis dirigir a: [email protected].