Desde que mantenemos un contexto de debate en los temas políticos, nos hemos encontrado con muchas ideologías, estigmas, creencias y hasta absurdos, muchas personas aseguran con una inocencia que hasta lastima da, que Simón Bolívar el libertador, era un guerrillero y un rebelde qué gracias a sus inclinaciones revolucionarias triunfo liberando 5 países; pues déjenme contarles que esa teoría es muy fácil de desvirtuar con hechos tan simples como estudiar e investigar y no mucho.

Primero que todo la palabra revolución es un término al que dan equivocado uso cierto grupo de personas, para maquillar sus actuaciones terroristas y criminales pero la revolución es todo lo que genere un reseteo y nuevo comienzo en algo… revolucionar es volver a arrancar es impartir fuerza y potencia después de algún declive; pero revolución no es matar ni es delinquir y mucho menos favorecer el crimen; revolución en cualquier ámbito es generar un punto de partida nuevo y con mucha fuerza. ¿Tenemos listo este concepto? ¡bueno!

Ahora vamos para lo siguiente Simón Bolívar a inicios del siglo XVIII era un joven de cuna adinerada, de familia pudiente, de altas oportunidades académicas con acceso a posibilidades que no tiene ni siquiera un joven promedio de esta época equiparado a los adelantos tecnológicos que tenemos; no antes de los 20 años Simón Bolívar recorría a Europa como si fuera su propia casa y aunque los viajes eran en barco y duraban 40 días por trayecto aproximadamente, él fue y vino las veces que le dio la gana y conoció al derecho y al revés Italia, Francia, Inglaterra y sobre todo España, hebra por dónde vamos a desenredar todo.

Anuncios

Para algunos sectores políticos ser revolucionario o ser guerrillero es tener en la mente, que un estado es opresor e inhibe de oportunidades y llena de perjuicios a unos pobres desvalidos, entonces eso da derecho a recurrir a los mecanismos que sean sin importar cuáles ni como para derrotar esa supuesta dictadura opresora, entonces eso, es ser guerrillero, revolucionario y libertador pero no se han preocupado por primero definir de qué se compone el estado que creen que es opresor y también definir si esos pobres desvalidos en realidad son pobres o son sólo facinerosos con inclinaciones mundanas que no van con el sistema.

Segundo tenemos que darle al libertador Bolívar la importancia que merece y no insultar su inteligencia ni su rango y sacrificio, a él no le echaron el cuento el viajo para conocer las circunstancias y poder saber en realidad a que se enfrentaba.

Recordando algo de historia, Colón arribó a nuestras costas en 1492 a bordo de la Pinta la Niña y la Santa María y con él, un ejército muy peculiar, que invadió los territorios vírgenes y desconocidos… lo que muchos desconocen es que tras esa conquista estuvimos llenos de representantes de un país abatido por cientos de procesos, y metamorfosis socio políticas.

Casi 3 siglos después en el siglo XVII España atravesaba aun, una etapa de decadencia por medio de la cual vivieron muchos conflictos y guerras internas, crisis espantosas que no quiero entrar a detallar en este momento, porque no es el tema principal y para el siglo XVIII España se recuperaba demográficamente y económicamente, se reorganizaba por medio de reformas y consolidaba su poder central, esto quiere decir que España en esos momentos no tenía la capacidad de autoproclamarse un estado liberal o un estado capitalista simplemente, una monarquía en proceso de sanación que nos había heredado una colonia española en América latina que no eran personas ejemplares ni sobresalientes, pues por las condiciones de la época los españoles de bien estaban ocupados reinventando su país… recuerden que de la pinta la niña y la Santa María sólo se bajaron delincuentes destinados a la muerte, condenados a la horca, que los mandaron en un viaje incierto del cual nadie tenía esperanzas y todos esperaban que fracasara, naufragara o murieran, entonces partamos del hecho que lo que nos llegó de España y nos colonizó, no eran ilustres ni magnates, era gente facinerosa vaga, ladrona, asesina, gente gustadora del bien ajeno, gente facilista, de malas costumbres y gracias a un golpe de suerte del destino y de la geografía, tuvieron una nueva oportunidad en un territorio virgen y desconocido, y ya con eso podemos tener una noción especifica de donde partían las cosas.

La España de bien no tenía tiempo ni posibilidades de haber estado en esa época aquí, porque estaban tratando de sanar su país además lanzarse a ese tipo de aventuras era un castigo u oportunidad de personas sin esperanzas, para la gran mayoría era tortuoso tan solo pensar en venir por estos lares, entonces en resumidas cuentas nos tenían colonizados una especie de clase española de malas costumbres y de pésimos antecedentes y esto fue lo que Simón Bolívar pudo corroborar tras muchos viajes y propósitos de codearse con las altas clases europeas; lo que tampoco saben los que irresponsablemente dicen que Simón Bolívar era un guerrillero, es que fueron las nobles clases españolas y los eminentes europeos quiénes en realidad brindaron a Simón Bolívar el entrenamiento y el conocimiento junto con las herramientas y el apoyo para venir a liberar el continente de ese yugo que los mal representaba…

Simón Bolívar tuvo que estudiar mucho se tuvo que entrenar, tuvo que capacitarse y convertirse en estratega, sacrificó su patrimonio que era muchísimo para poder lograr que esa porción de gente revoltosa europea que nos tenían sus garras, desapareciera de nuestro marco geográfico y político de la época; el hecho de que Simón Bolívar haya tenido que valerse de hombres humildes y pobres no quiere decir que haya sido un guerrillero y mucho menos lo eran quienes lo apoyaron; los ejércitos de Bolívar eran humildes porque se conformaban por personas trabajadoras que perdían sus tierras a manos de colonos abusivos, flojos que los exprimían, los extorsionaban venían siendo vacunados y abusados por personas que habían asesinado a sus familias y les secuestraban sus hijas y se las violaban, los ejércitos de Bolívar También tenían integrantes altamente capacitados estudiados y adinerados que dieron hasta lo último que tuvieron para contribuir a la causa; el ejército de Simón Bolívar no aplicaba terrorismo en las poblaciones, ni se adueñaba de los cultivos, el ejército de Bolívar sólo retenía villanos y opresores no secuestraba gente y niños, el ejército de Bolívar tenía el apoyo del clero, el ejército de Bolívar era digno y la libertad que Bolívar dio a los países de América latina género identidad y sentido de pertenencia, favoreció el capitalismo, las familias campesinas volvieron a tener sus parcelas, se tuvo derecho a la propiedad, se tuvo derecho al intercambio de la economía, entonces no seamos irresponsables para hablar la idea no es justificar nuestros malos planteamientos con los que se venga a mente para picar la historia y degenerarla.

La idea es encontrar fuentes válidas y hechos representativos que justifiquen nuestras actitudes y pensamientos; decir que Bolívar era guerrillero solo denota ignorancia, irrespeto e ignorancia.

@Vahiaa