Twitter es sin lugar a dudas una red social diseñada para el debate, la polémica, la confrontación y, sobre todo la política; aspecto que la hace distinta a otras redes sociales en las cuales predominan más los intereses faranduleros, estéticos y fashionistas.

El apelativo para cada usuario de una red social va estrechamente ligado al nombre de esta, por eso todos somos instagramers, youtubers, facebookers y sobre todo el que haga uso de la red de Twitter eficientemente es un legítimo Twittero.

En todo este tipo de espacios es necesario ejercer un impacto visual para sobresalir y para cumplir a cabalidad un objetivo sea comercial, estético, fitness, influencer etc… Pero en cambio en Twitter no tiene prevalencia lo que hagas o muestres, predomina tú interacción, pero más, la de los demás.

Twitter en Colombia llamado Twitter latam (regulado por… no hay regulaciones simplemente se ampara bajo el concepto jurídico 54042010 que da libre albedrio a las normas propias de cada red y esta en curso un proyecto de ley el numero 179 de 2018 y aun esperando…) opera de manera independiente conservando las connotaciones de la red a nivel mundial con la diferencia de que acá hay una predisposición referente al momento sociopolítico que está viviendo nuestra nación y es más común ver twitteros de izquierda y derecha, petristas, uribistas, santistas, o farianos, que ver tuiteros que hagan uso del marketing o que cumplan un objetivo como coaching a cabalidad, porque Twitter por su configuración no ofrece las herramientas para que una persona pueda hacer una gestión netamente comercial o influenciadora, básicamente el eje de la función en Twitter se basa en 120 caracteres y tres opciones: RT, FAV y comentar; subida de máximo 4 imágenes y videos pequeños por eso, se ha caracterizado de ser diferente a las demás.

El que gusta de Twitter en Colombia gusta de la política y le gusta el debate entonces acá vengo con el grueso de esto… y es que el sector político que se dedica a la derecha es ampliamente señalado, porque no falta quien diga que la gente que usa Twitter y manifiesta ser de derecha en realidad es de izquierda, nazi, facha y afines lo cual no sé por qué, tiene relación con un aspecto particular, como son las pocas restricciones en el momento de la práctica, pero si gran cantidad de reglamentación interna, que a la hora de la verdad no se hace efectiva cuando se necesita.

En Twitter es fácil, ver como se vulneran derechos fundamentales… métete a Twitter si quieres que te insulten en menos de 10 palabras; bien puedes hacer uso de Twitter si quieres saber lo que es la discriminación y el matoneo en su máxima expresión, es en serio, ven a Twitter… Twitter te garantiza una total experiencia respecto al tema, lo importante es que estés preparada psicológicamente.

Entonces si usas Twitter, eres mujer y vas por la derecha, te voy a contar cómo es la experiencia muy resumidamente.

Antes que nada, se necesitan ciertos requisitos si quieres entrar a este río y pulirte como una roca que rueda armónicamente sin ser tan golpeada.

Primero que todo está la imagen, no puede ser demasiado insinuante tampoco puede ser ausente, lo preferible es que sea una imagen creíble ojalá sea una imagen que inspire verdadero encanto en los hombres sin incomodar a las mujeres y que concuerde con el estereotipo de una mujer millonaria y derrochadora cómo creen que somos las mujeres de derecha.

¡Acá empieza la parte interesante y es que sí eres una tuitera de derecha, tu mayor audiencia será la izquierda… si! esa izquierda recalcitrante, incisiva, de doble moral abusiva tóxica y agresiva qué te va a atacar, pero si te defiendes será la víctima, y tú una terrible agresora opresora, vulneradora y criminal machista que se aprovecha de su condición de mujer para acribillar las “hermosas, coherentes y sufridas” feminazis y a los humanos y buenos que están luchando por combatir la dictadura.

Segundo ni te atrevas a especificar cuál es tu profesión o a qué te dedicas porque puede ser usado en tu contra para burla y también para cuestionamientos y señalamientos por lo que entonces es preferible que no especifiques nada.

Tercero, tienes que trinar de manera coherente, tener muchos argumentos, la mejor ortografía y si vas a publicar una foto prepárate siempre para recibir las peores críticas.

Por más que tus copartidarios de derecha reconozcan tus atributos y cualidades, es más la izquierda que te va a criticar y tienes que aceptar que todas tus fotos tienen Photoshop.

Recuerda siempre no cometer equivocaciones y no subvalorar una audiencia que dice ser muy culta y “mamertamente” intelectual, a la cual no hay que ir a molestar porque se vendrán en manada y en multitud, con un sin número de ataques, improperios, amenazas y yéndote bien, en el mejor de los casos, sacan capturas a tus trinos y los colocan en sus cuentas para bullying y matoneo.

Recuerda siempre mentalizarte para escuchar y leer qué eres una prepago que se vende a la oligarquía para tener la vida que tienes a cambio de favores sexuales, prepárate para ser señalada siempre como bruta, que para lo único que te sirve la cabeza es para colgarte aretes y peinarte las mechas, también prepárate para afrontar el hecho de que si cometes algún error ortográfico, hasta tus mismos seguidores de derecha te van a corregir en público delante de todo el mundo sin importar lo que esto represente, pero sobre todo estarás en el ojo de ésta ¿gran? audiencia de izquierda, qué es la que más nos acecha y va a estar como manada de buitres al acecho para replicar tus errores por toda la red.

No se te olvide conocer las normas de Twitter de cómo denunciar incitación al odio, discriminación, spam etc., porque vas a sentir la necesidad de hacer uso de la herramienta de reportar, aunque la mayoría de las veces comprobamos que no sirve para nada.

Ni se te ocurra subir fotos en ropa interior o sensuales, más si eres bonita recuerda que existe en la contraparte izquierdista un tráfico sexual que no soporta el más mínimo intento de competencia y te harán la vida imposible, así tu lo hagas por placer o por alta autoestima y no por giritos de ayuda.

En caso tal de que te ofendan o se metan con tu dignidad, tu profesión, tu familia, tu manera de pensar y tus planteamientos trata por favor de responder decentemente no vayas a utilizar los mismos improperios que utilizan ellos porque siempre vas a terminar siendo tú la grosera y ellos no; ahora recuerda que aquí el derecho a la libre expresión es confundido sistemáticamente con las agresiones directas, y siempre casi siempre, las denuncias a favor de ellos funcionan, pero las que tú aplicas no, ¡y no es porque ellos denuncien mejor!

Prepárate para ser portada de algún meme o video de desprestigio, todo lo anterior si eres directa y frentera, si no… posiblemente no te enfrentes a lo anteriormente nombrado, pero eso sí, no tendrás casi seguidores, ser popular tiene un costo bastante alto y sabrás también de muchos detractores de derecha y te enfrentaras al cuestionamiento de algunas féminas algo celosas, sin embargo, lo mas seguro a pesar de todo, es que no vas a estar sola, siempre habrá un batallón de empáticos derechistas que te van a respaldar y defender y podrás hacer uso de la ley aunque un poco difícil pero posible.

