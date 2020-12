Imagen de referencia

Empecemos por definir qué significa la palabra moral:

Es aquella filosofía, que vamos formando mediante nuestro entorno y sociedad conforme vamos estudiando el comportamiento humano, en cuanto a que está bien y que está mal.desde un punto de vista racional y normal, tener moral, es tener principios, educación, sentido común, empatía, respeto, autocontrol y coherencia; no se trata de venir acá a dar clases de ética y de valores porque no soy quien, tampoco se trata de estampillar un modelo ortodoxo y sesgado sobre la conducta humana en esta nueva era de las tecnologías, pero si sería bueno caer en cuenta de los errores garrafales que algunos cometen y que otros dejamos que cometan.

Las redes sociales y demás espacios virtuales se han convertido en vectores de elementos positivos pero también negativos, pues se prestan para ser el vehículo de la intencionalidad de cada cerebro que lo premedite… son usadas para marketing, para influenciar, para promover, para interactuar también para engañar, prostituir, estafar, difamar, suplantar y hasta matar; lo preocupante es que está sucediendo en nuestras narices, nos afecta a todos, y nos entra por mecánica… tanto que se nos ha distorsionado el concepto de lo que es un entorno saludable, sea virtual o real.

Es inmoral, dañar un buen nombre, como lo es cometer actuaciones con fines propagandistas, que imprimen ideas equívocas en las mentes jóvenes, es inmoral usar los espacios sociales para la vitrina de sexo no educativo, cuando la excusa es la libertad de pensamiento, mas cuando hay quienes merecen respeto; no es normal querer parecer libre y “Open mind” cuando en realidad estamos dejando ver nuestras carencias, traumas y desviaciones, si en algo se ha convertido el internet, es en el reflejo de todo aquello que nos afecta, nos importa y nos falta, no es moral, hacer captaciones de menores para ejercer la prostitución, no es moral la competencia sucia entre partidos políticos, no es moral tener redes sicariales que se alimenten de la información personal para consumar el crimen, y lo duro, es ver qué no lo denunciamos, no hacemos nada, ya nos acostumbramos a verlo y a convivir con ello, existiendo recursos, para controlar el ilícito informático, pero esa labor es imposible con solo unos cuantos, porque nos presiona el estigma de que vamos en contravía, somos amargados, frustrados y anti chéveres, recordemos que aún existen personas empáticas y con el orden de valores aún en su sitio, porque cuando nos estábamos formando, alguien se preocupo por qué no dañaran nuestras mentes… ¿Ahora quien se preocupa por ese equilibrio en las mentes de las generaciones venideras?

Ya estamos viendo algunas consecuencias pues las primeras promociones de hijos de “la matrix” se están graduando de desfachatez y desconsideración con honores.

¿Sabían que una red social puede ser regulada por medio de una acción de tutela entre otras alternativas? ¿Sabía usted, que existen Miles de portales dónde se pueden interponer PQR, derechos de petición, quejas y denuncias, sabían que TODAS LAS REDES SOCIALES sin excepción, son portales frecuentados y usados por menores de edad, aunque sus políticas expresan lo contrario? ¿Sabían que lo ven todo? ¿Sabían que hay leyes que protegen esos derechos de padres y menores que sólo necesitan ser accionadas?

Dentro de las leyes extensas que tiene nuestro ordenamiento jurídico hay algo que realmente es efectivo y es la defensa de los menores, tenemos un código de infancia y adolescencia para cuidar y propender por la adecuada maduración de la mente de la juventud, es un pasaporte al bienestar futuro y en estos momentos nos empieza a aplastar la decadencia; es urgente dejar la pereza y empezar a darle importancia a nuestros futuros sucesores, porque de lo contrario y al paso que vamos, tendremos que vivir nuestra vejez en manos de cuerpos sin almas y de cerebros sin mente, como en todo habrá excepciones pero que bueno sería, que el precio de nuestra negligencia no se materialice en mayorías humanas, cuando nunca antes se tuvo tanta herramienta a la mano.

@vahiaa