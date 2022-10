Tres millones de hectáreas, un serio comienzo

Desde esta columna nos hemos referido a la importancia de hacer una seria y efectiva reforma agraria, es de conocimiento público que solo el 14% de las tierras fértiles en Colombia son utilizadas, y sabemos que este nuevo gobierno le quiere apostar a la realización de una gran y estructurada reforma agraria que logre un comienzo a la equidad en cuanto a la posesión de la tierra, así como su productividad. Tema que con valentía y mucho ingenio, está sacando adelante la Ministra de Agricultura, Cecilia López.

No solo propuso este gobierno mecanismos de distribución de tierras ya existentes como la ley 160 de 1990 o el decreto 902 de 2017 que establecen medidas para facilitar el acceso a tierras, para no esperar nuevos proyectos de ley, ahora se fueron más allá y obtuvieron lo que no se había logrado antes, nada más y nada menos que comprar 3 millones de Hectáreas por parte del Estado a la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), se esperan sean tierras fértiles y aptas para entregarlas a los campesinos en el país. Este es un hecho sin precedentes. Desde el gobierno, califican de histórico este acuerdo y aseguran que FEDEGAN garantiza que las tierras a la venta están libres de problemas legales y se encuentran a disposición para hacer cualquier tipo de proceso en cuanto a traspasos se requiera. El gobierno se apoyará en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para definir la capacidad productiva de estas tierras a comprar, así mismo como sus precios, los cuales han afirmado serán a precio de mercado.

Con entidades como la Agencia de Desarrollo Rural también se pretende asesorar a los campesinos para que tengan proyectos productivos en estas tierras, el gobierno con esto manifiesta poner finalmente en marcha puntos de los acuerdos de paz firmados ya hace varios años en La Habana, para lo cual no escatima en gastos en esta operación.

A diferencia de lo que se podría pensar, el mismo Presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie parece unirse al discurso del gobierno donde manifiesta de forma literal que es un gran paso donde se logra un acuerdo que traerá mucha tranquilidad al sector rural y también habló de la posibilidad de que este sector consolide una clase media capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente potencia agroalimentaria para el mundo. Talvez meses atrás y antes de la elección Presidencial, ni el más optimista habría pensado que el líder gremial habría llegado a expresarse de esta manera de una propuesta concreta del Gobierno del Presidente Petro.

Este es un gran negocio para FEDEGAN, hay que decirlo, y para el gobierno es solo el inicio. La Ministra López ha manifestado que están dispuestos desde el gobierno a recibir otros ofrecimientos similares porque la reforma agraria va en serio. 3 millones de Hectáreas son el inicio, pero como en todo, hay críticas de ambas orillas. Unos porque a pesar de apoyar este proceso y se suman al discurso progresista del gobierno de ser una potencia agroalimentaria, también aclaran que siguen en oposición, que no nos confundamos por favor, nos dicen los cercanos a Lafaurie. Por otro lado también se critica el hecho por haberse concretado hasta ahora cuando han pasado años de la firma de los acuerdos de paz y que no se debería agradecer nada, menos pagar a precios comerciales tierras que por derecho y por décadas han sido reclamadas por otros, según comentan algunos también simpatizantes del gobierno. Incluso unos ponen en duda la procedencia de algunos de estos predios, tema que el gobierno igual deberá validar con sus equipos y entidades dispuestas para este gran proceso.

El problema de la tierra es muy complejo en Colombia, es cierto que podemos ser potencia agroalimentaria, pero ha faltado la voluntad política para comenzar a perfilar esta realidad como posible, lo que me queda claro es que el gobierno no va a perder tiempo como ha sucedido antes, para sacar adelante sus más serias y estructurales propuestas, lo cual incentiva a que sigamos de cerca fiscalizando esa gestión. El campo ha estado evidentemente abandonado, tanto que por años países como Vietnam, con menos tierras, produce más café que nosotros, y nosotros con el tamaño de varios países enteros de Europa dentro de nuestro territorio, aún no nos decidimos a fortalecer la infraestructura necesaria en vías de acceso, entre otros temas, para desarrollar el agro en Colombia. Como hemos mencionado antes, no será tarea fácil, pero lo importante es empezar, 3 millones de hectáreas no parece mucho, para el inicio es un gran paso, y lo más importante, los gremios opositores, se dan cuenta de la importancia que tienen y seguirán teniendo en la construcción de nuestro país.

