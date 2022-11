Superman y la ideología de género

National Allied Publications fue una empresa estadounidense que en 1937 cambiaría su nombre por DC Comics, la gran empresa editorial que forma parte del gigante conglomerado de medios Warner Bros. Entertainment. DC Comics ha sido el medio para que personajes de tiras cómicas como Superman, Batman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, El Hombre Halcón, Flecha Verde y todas las figuras de la Liga de la Justicia hayan formado parte de los sueños de infancia de varias generaciones. Su personaje más emblemático es Superman, creado por el estadounidense Jerome Siegel (1914-1996) y el canadiense Joseph Shuster (1914-1992), el único y verdadero superhéroe que se disfraza de humano para disimular su superpoder, mientras todos los demás superhéroes son humanos disfrazados para emular poder. Las historietas de los súper héroes fueron creadas para llenar el vacío heteropatriarcal y masculino de muchos hogares estadounidenses ocasionado por las pérdidas de los padres de familia durante la participación de Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales.

Superman cuyo nombre nativo en el Planeta Krypton es Kal-El, luego lo cambiaría por el de Clark Joseph Kent en su rol humano se enamoraría perdidamente de Lois Lane, su bella colega periodista del Daily Planet con quien se casaría en 1996, según reciente historieta. Fruto de ese amor vería la luz un hijo nacido en 2015, cuyo nombre es Jonathan Samuel Kent, creado por la pluma del estadounidense Dan Jurgens (1959). Jonathan, más conocido como Jon, sustituirá a su padre como Superman en la historieta de DC Comics, llamada Superman: Son of Kal-El, escrita por el australiano Tom Taylor (1978), debido a la disputa de derechos de autor entre los herederos de los creadores de Superman y Warner Bros.

El nuevo Superman enfrentará problemas contemporáneos como el cambio climático, la violencia escolar y las protestas sociales contra la deportación de refugiados; no será un superhéroe heterosexual, en el número del mes de noviembre 2021 entró en una relación sentimental con un joven de nombre Jay Nakamura, y se reveló la identidad sexual del nuevo Superman. Los seguidores de la historieta siguieron con morbo las revelaciones sobre la sexualidad del nuevo Superman, a quien se le había asociado en una relación romántica con el hijo de Batman, Demian Wayne que, a su vez, trata sentimentalmente con Alexis Luthor, la hija de Lex Luthor, el archienemigo de Superman.

Resulta relevante la forma como por medio de nuevas narrativas se pretende influir en el público mediante la ideología de género, entendida esta como el sistema de creencias que establece que las diferencias entre varón y mujer no provienen de las características fisiológicas y psíquicas de cada individuo sino de la construcción social o convencional que se asignan a los sexos. En otras palabras, no se es varón o mujer por la anatomía sino por la manera como el individuo se comporta en las relaciones para con sus semejantes y el rol que asume en cada momento particular. Lo que podría ser perturbador por que cada cual construiría su identidad sexual no a partir de lo que la naturaleza le haya conferido, sino según el sistema de creencias personal y social. Así las cosas, en extenso, un humano podría ser gato asexuado y por qué no un gato, mañana ser considerado humano por esta misma vía.

La ideología de género es un instrumento de configuración social que instrumentaliza a los personajes de las historietas para proponer un nuevo camino hacia una nueva visión entre el ser hombre y ser mujer obviando los derechos y deberes que les corresponden. Por este camino muchos niños terminarán adoptando géneros por imposición social. Al punto que, podrían considerarse pertenecientes a todos los géneros o a ninguno.

Es hora de que los padres asuman posiciones claras frente a los Gobiernos, a las autoridades educativas, a las empresas y frente a la sociedad general, sobre qué tipo de generaciones futuras se desea, ¿Hombres y mujeres que no son ni lo uno ni lo otro porque pueden ser cualquier individuo según su conveniencia y privilegio del momento?, ¿Se llegará a considerar la heterosexualidad como algo no debido? Es hora de reivindicar la heterosexualidad como la expresión del encuentro de los opuestos en estado natural. Superman es heterosexual.