¿Sin Gustavo no hay paraíso?

Al parecer tanto le gustó la oposición política al senador Gustavo Bolívar, que ahora que pertenece a la línea de gobierno no se ubica y quizás por eso que se le ve disparando fuego amigo, sin entender o analizar que a quien hace daño o lastima es a su presidente electo, Gustavo Petro.

Si el senador Bolívar continúa en el papel del ‘tóxico del combo’, generando ruidos innecesarios no se sí con el ánimo de hacerse notar y no pasar desapercibido, no le va a dejar otro camino al mandatario electo que llamarlo a juicio y alinearlo, aunque eso en la izquierda colombiana es tarea imposible.

No sé si el congresista no ha entendido el lugar que ocupa en estos momentos, mucho más siendo la cabeza de lista en la bancada del Pacto Histórico en donde debe jugar un papel más conciliador y menos camorrero sí en realidad desea ayudar a que el proyecto político con el que lograron la Presidencia de la República tenga relevancia.

A juzgar por los hechos Bolívar parece dispuesto a convertir la bancada del Pacto Histórico en una gallera donde nadie se entiende y cada quien saca la cabeza para lanzarle picotazo al otro, es decir, todo lo contrario, al papel que debe jugar este grupo político.

Hasta el día de hoy el partido de gobierno ha dado muestras de ser lo opuesto a lo que el país espera, y lo digo por el vergonzoso espectáculo que dieron el día de la posesión del legislativo, cuando con o sin razón, interrumpieron con gritos y algarabías al presidente de la república y, además por las constantes discusiones que sin razón ni motivo provoca el senador Bolívar.

A un escenario como el Congreso de la República se llega a escuchar, debatir y controvertir de manera civilizada, pasos que esperaría, la izquierda asuma en adelante si en realidad desea ser ejemplo de democracia en nuestro país.

Vamos a ingresar en un período donde habrá fuertes tensiones por los debates a las reformas que propondrá el ejecutivo, como la de la Policía y la Procuraduría y se requiere que la bancada de Gobierno se muestre unida y cohesionada y, no que cada quien camine por su cuenta buscando el motivo para pelear y así ganar cámaras y micrófonos a su favor.

Ojalá que el senador Gustavo Bolívar lo entienda y si no es así, que piensen entonces en su expulsión del Pacto Histórico, al fin de cuentas, sin el también puede haber paraíso.

@sevillanoscar