Rodolfo: el camino a la presidencia no está pavimentado

El mayor reto que enfrenta el ingeniero, pese a haber logrado la cómoda posición para ser presidente en la segunda vuelta de las elecciones, es precisamente cristalizar tal oportunidad porque lo que queda de la contienda no va a ser fácil.

A pesar de salir segundo en la primera vuelta, y aún tras una cuantiosa ventaja del primero, Rodolfo puede ser el presidente del país no tanto por la preferencia del electorado sino por el odio y temor que genera Petro en una parte de éste. Así las cosas, contaría con alrededor de 11 millones de votos frente a los 8.5 de Petro, quien no recibió una suma contundente de votos, no pudo lograr su “cambio en primera” y que pareciera estar en su techo de votantes, pero tendrá que enfrentar con mucha inteligencia y sagacidad política las próximas 2 semanas y media.

Antes de revisar los nubarrones a sortear en este gran reto, vale la pena advertir que los partidos tradicionales y sus principales representantes, así como los clanes políticos que los sustentan y lo que se llama normalmente como el “establecimiento”, recibieron del electorado una verdadera bofetada al sacar de la contienda de una vez, en primera vuelta, a su candidato Fico, indicando que ahora sí la población exige un viraje en la política económica que tiene que ver principalmente con la desigualdad y su derivada la pobreza, que tienen un acelerador en la corrupción. Un hecho enorme en la historia política del país.

¿Por qué no fue igual en las recientes elecciones de congresistas? Aunque avanzaron los partidos de oposición, incluyendo los relacionados con Petro, los campeones siguieron siendo el partido conservador, el liberalismo y en términos generales el “establecimiento”. La respuesta seguramente debe girar en torno a la acción política directa de tales operadores políticos en sus respectivos feudos, que “se la metieron toda” a sus propias elecciones pero no hicieron el mismo esfuerzo con su candidato presidencial, incluyendo las sabidas compra de votos y condicionamiento de empleos públicos a cambio del voto.

Las siguientes son algunas tormentas principales que se le vienen a Rodolfo para navegar en el mar picado que tiene que recorrer hasta el puerto del 19 de junio.

Votos propios

Los 800 mil votos de Fajardo en esta vuelta pueden no ser reales; es muy posible que el grueso de los votos de Rodolfo provino de esta fracción de la opinión pública y también de algunos del lado petrista incluso, obedeciendo a la idea de sacar de una vez al representante “de lo mismo que Uribe y Duque”. Por lo tanto, no son votos seguros, son más bien votos que hay que reafirmar y para lo cual hay que cautivarlos frente a los atributos y defectos del ingeniero comparados con Petro como si fuera el primer día de la campaña.

Aún si fueran apenas los 800 mil solamente de Fajardo, que se piensa que podrían cautivarse para el candidato Hernández, es una cifra que se torna esencial en el “foto-finish” que muy probablemente se va a presentar.

Cuenta pendiente

El próximo 21 de julio el candidato ‘anticorrupción’, que representa Rodolfo, deberá comparecer ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga por un caso de corrupción. Aunque la fecha lo favorece, de todas formas se vendrá otra avalancha de cuestionamientos, críticas y descalificaciones al respecto del caso, con el problema práctico de que, como solo la justicia lo podrá resolver, siempre estará gravitando la duda hasta que eso suceda. Las explicaciones deberán ser especialmente cuidadosas ya que se trata de un caso de corrupción, precisamente el principal puntal de la campaña; no basta con decir que ya ha tenido que pasar por 200 casos debido a que es normal en el ejercicio de los altos cargos.

Alianzas posibles

Aún queda la posibilidad de alianzas entre Gaviria (partido Liberal) con Petro, por ejemplo. Si bien, el país ha dado una clara señal de que la política tradicional no debe ir más, de todas formas estamos hablando de votos que suman y que ante la estrecha diferencia que posiblemente se presentará, cuentan mucho. Y el tema de las alianzas es muy sensible en este momento. Para Petro no, porque ya ha recogido a todo el que se le quiso sumar, sin mucho recato, tuvo la votación que sabemos y podría seguir acumulando alianzas que le den votos. Pero el caso de Rodolfo es diferente, porque gran parte de su éxito se debe a que ha sido independiente y no debería hacer ningún tipo de alianzas con los políticos tradicionales. Hay quienes afirman que Fajardo, por ejemplo, al haber estado ya por 22 años en política ya no se puede considerar no tradicional; independientemente de lo que opinemos al respecto, lo que importa es la idea que compra el electorado.

“Uribización”

Desde el mismo momento en que se supo el resultado de la primera vuelta empezó la enorme presión de los petristas, incluyendo a sus “bodegas” en internet, acusándolo una y mil veces de uribista, de ser el plan “c” de Uribe. En cada intervención de sus dirigentes, y con sorna más fina por su propio candidato, se repetirá y resaltará este mensaje. Rodolfo tendrá que establecer una delicadísima distancia con el uribismo, el gobierno actual y todo lo que represente esa fracción so pena de darles en parte la razón a sus oponentes y que los votos de opinión, que nunca serían favorables a nada que represente a Uribe, empiecen a marcharse. Y en eso no le ayudan ni Fico ni los uribistas recalcitrantes que de inmediato salieron a manifestar sus apoyos al candidato, que pese a que se pueda explicar que son sus apoyos unidireccionales, el pueblo colombiano se caracteriza por la mal llamada malicia indígena, en la cual la suspicacia extrema es considerada un elemento de la inteligencia. Al lado de estos asuntos tendrá que volver a explicar creíblemente y muchas veces como fue lo del error al manifestar su admiración por Hitler, su agresividad y violencia en el manotazo y otras tantas grabaciones de conversaciones no propiamente de un hombre de paz. La trascendencia del significado de la paz caracteriza a esos votantes objetivo.

Preparación asimétrica

Se le atribuye a Einstein una frase que dice que “todos somos muy ignorantes, y que lo que pasa es que todos ignoramos diferentes asuntos”. Podemos entender que cada candidato sabe muchas cosas y tiene enormes experiencias propias. Rodolfo deberá volver confiable para esa masa de votantes, que sus experiencias en torno a controlar la corrupción son demasiado importantes para detonar todo lo demás (un sistema más equitativo, con justicia, impulso a los mercados) en lo cual contará con el mejor equipo de expertos posible, enfrentando ahí un problema adicional: se le ha hecho mucha propaganda en torno a que no es un hombre de equipo, que puede irrespetar a sus subalternos y que no escucha mucho.

Petro ha lucido una preparación grande en temas de país como la economía, que hace ver como poca la preparación que pueda tener Rodolfo. Hay quienes recomiendan que Rodolfo no asista a debates porque se subrayará la superioridad de Petro en este sentido, pero si no lo hace dejará un enorme vacío en los electores de opinión que puede causar su deserción. Tendría la obligación de ponerse a tono en los temas más sensibles que maneja bien su contraparte, como la desigualdad y la pobreza, sus causas estructurales y los posibles remedios graduales que incluyen quitar las exenciones para bajar impuestos como él ha argumentado, lo cual pasa por una reforma tributaria necesariamente contraria a los intereses de los ricos, al menos en la superficie, así no se haya dicho.

Y tratar de ser ecléctico no sirve porque ya se ha demostrado que no da votos (él mismo es el mejor ejemplo); en este tema el discurso deberá ser cuidadosamente estudiado, orientado al cambio que está pidiendo esa masa de votantes de opinión que definirán al próximo presidente.

Fórmulas vicepresidenciales

Este aspecto es uno que también puede ayudar a encantar o desencantar a esos votantes objetivo. La profesora Castillo tiene que crear, en muy escaso tiempo, una imagen que sume votos, de coequipera, de experta en educación, de mujer de ciencia, alejándose lo más posible de su contraparte con contundencia, pero no a partir de ataques ni resaltando sus defectos, sino mostrando la propia luz a partir de sus conocimientos, experiencia y carácter. Una verdadera agente de cambio.

Nada se sabe bien en estas cuestiones de política ni nadie puede prever con precisión lo que pasará. Pero con claridad sí se puede advertir que dependiendo de sus acertadas y muy pensadas movidas, intervenciones, mensajes y reacciones en las redes, Rodolfo logrará cristalizar su llegada a la presidencia, y que la travesía será muy competida y llena de provocaciones para “sacarle la piedra” y que cometa errores que pueda hacer dudar a esa franja de votantes de opinión que no está ganada del todo.

@refonsecaz