Residente es premiado en Cannes por ‘This Is Not America’

Esta semana Residente hizo historia al convertirse en uno de los primeros artistas del género urbano en ganar el Grand Prix For Entertainment Lions for Music por su videoclip de This Is Not America en los Leones de Cannes.

En el marco del MVA de Berlín, el videoclip también fue reconocido con los galardones de Mejor Dirección, Mejor Video Musical, Mejores Efectos de Video.

This Is Not America lleva la dirección de Gregory Ohrel, la idea creativa fue de Residente y está ampliamente cargado de simbolismo que encapsula las luchas políticas y sufrimientos de distintos países de América Latina históricamente.

*Foto: Residente (Facebook)