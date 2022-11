Presidente de ETB, Sergio González, nos debe muchas explicaciones

¿Cómo interpretar la renuncia del presidente de la ETB Sergio González en las últimas horas? ¿No es mucha coincidencia que justo después del reporte que realizó Coronell el pasado 26 de octubre de 2022, González renuncie a su cargo? ¿González quiso librarse del Debate de Control Político en el Concejo que iba a ser agendado próximamente? ¿Acaso González no quiere darle la cara a Bogotá por la millonaria pérdida de $ 612 mil millones del negocio de móviles 4G?

¡Qué casualidad! En lugar de responder los cuestionamientos que hemos hecho, el presidente de la ETB, Sergio González decide renunciar. No dice nada sobre nuestras denuncias sustentadas y sí nos aclara que consiguió trabajo.

Presidente González, ha generado dudas profundas la manera en que ha dado respuestas a nuestras denuncias: no ha dado una defensa corporativa y apelando al patrimonio de la ETB, ha hecho usted una apología personal.

Presidente González, nos hicieron falta argumentos y que tomara estas denuncias con seriedad.

Parece ser que esta renuncia es una huida por todas las denuncias que hemos venido haciendo por el fracaso de ETB en el negocio de móviles 4G con pérdidas que ascienden a los $ 612 mil millones ya que González fue quien estructuró dicho negocio en 2013. Recordemos que tal y como lo denunciamos, las proyecciones iniciales del negocio indicaban que la ETB tendría en 2019 una participación cercana al 10% del mercado de abonados del servicio móvil, pero el resultado del negocio fue un total fracaso. En 2019 ETB no tenía una participación mayor al 0.6% del mercado de abonados (casi 20 veces menos de lo proyectado).

Denunciamos que en contraste con toda la pérdida para ETB, los resultados del negocio para Colombia Móvil (TIGO) -empresa socia de ETB para desarrollar el negocio de móviles- fueron muy favorables: Colombia Móvil aumentó su participación en el mercado durante la puesta en marcha de este negocio. Pasaron de 8 millones de abonados en telefonía móvil en el primer trimestre de 2014 a 11.6 millones de abonados en el cuarto trimestre de 2019. Además, aumentaron sus ingresos de $0.9 billones de (2012) por servicios móviles a 1.6 billones en 2021 (casi el doble). ¿Y quién dio explicaciones al respecto? Nadie, González no dijo nada al respecto.

Y por último, como si lo anterior no fuera poco, denunciamos que a la empresa consultora que asesoró a ETB para estructurar este negocio, se le pagó la suma extraordinaria de más de $66 mil millones. Otra pérdida porque al parecer la consultoría no sirvió para nada. ETB tomó decisiones erróneas al contratar a Delta Partners, esa es una verdad que aún González no reconoce.

En declaraciones públicas, aunque el presidente González reconoció esta gran pérdida, ni siquiera trató de advertir las ganancias o de reducir el monto denunciado. Sin embargo, en sus palabras no había explicaciones para entender lo ocurrido, dijo mentiras sobre el cumplimiento de metas y los recursos para financiar el negocio y habló de un libro blanco que supuestamente solicitó él para investigar el tema.

Hasta el momento, debemos advertir que la lectura del libro blanco le ha sido negada a Bogotá, pues en respuesta a derecho de petición, ETB justificándose en la reserva legal, niega su consulta. Otra actuación que nos deja atónitos. Independientemente de que ETB tenga derecho a mantener privados algunos documentos por el secreto empresarial y de cara a sus competidores, sí nos debe una explicación verídica y que permita tomar cartas en el asunto para que hechos como estos no vuelvan a afectar el patrimonio de Bogotá, que es sagrado.

¿A quién entonces se le pide explicación y que responda?

Producto de los hechos que hemos denunciado, Bogotá ha tenido un detrimento público. Las denuncias probablemente generaron la salida del presidente de ETB. El control político tiene sentido si quien llega es alguien probo que valora el patrimonio público de la ciudad. No puede tener vínculos con personas que tengan intereses particulares y actitudes atajistas.

Sergio González nos debe muchas explicaciones y no puede irse sin aclarar, sin verdad y reparación.

Solicitamos públicamente que sea publicado el libro blanco para que podamos entender cuál fue la causa de esta pérdida y podamos reconocer a los responsables. ¡Bogotá lo exige!