Por torcidos y regalados

El Partido Conservador Colombiano, tristemente célebre por su apetito por la mermelada fue demandado ante el Consejo Nacional Electoral, quien deberá determinar si la colectividad se torció o no. La impugnación sobre la decisión de ser “Partido de Gobierno”, fue presentada por el ciudadano abogado, no militante de la colectividad, Mario Córdoba Medina. Por otro lado, un miembro del Partido me expresó que “el Directorio Nacional Conservador en cabeza de su presidente, se habría extralimitado en sus funciones estatutarias e incluso pudieron haber llegado a usurpar a la máxima autoridad directiva del partido azul, es decir a la Convención Nacional Conservadora”.

Los estatutos del Partido Conservador no fueron renovados después de la expedición del régimen de la oposición incluido en la ley 1909 de 2018, por tal motivo, hoy registra un vacío jurídico del cuál la autoridad debe tomar la decisión de ser partido de gobierno, independiente o de oposición. Ante tal circunstancia quien debió tomar dicha decisión era precisamente la convención y no el directorio por ser representante y no el constituyente primario.

Consulté al abogado experto en derecho electoral, José Vicente Sánchez, a quien le pregunté sobre el futuro de esa impugnación y dijo; “Todas las decisiones políticas, en especial las de mayor trascendencia, son tomadas por los partidos políticos que requieran además de registro, son susceptibles de ser rechazadas ante la máxima autoridad electoral colombiana dentro de los 20 días siguientes a la decisión, a la publicación o notificación personal, que haga el Consejo Nacional Electoral de lo decidido conforme a la ley 130 de 1994”. Sobre la adecuación de los estatutos a las nuevas leyes electorales o políticas, aseguró que el tiempo para hacerlo es de 2 años como sucedió con la ley 1475 de 2011, adicionalmente, afirmó que no existen antecedentes sobre el tema de la oposición y que está decisión será motivo de jurisprudencia administrativa.

Asimismo, tuve noticias sobre otra demanda que cursa también en el CNE, sobre la retirada solicitud de prórroga al actual Directorio Nacional Conservador, sin cumplir con sus estatutos que prevén la elección de sus directivas cada dos años.

Siendo así, el Partido Conservador Colombiano podría convocar antes de tiempo la primer Convención Nacional o terminaría siendo investigado.

Por: Yebrail Plazas

Doctorando en gestión de proyecto; Master en Marketing Digital; Especialista en Comunicación; Estratégica y Especialista en Marketing