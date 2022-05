Políticos, 50 motivos para desconfiar de ellos

Después de tratar durante casi 25 años con políticos de toda naturaleza y condición. Después de muchas angustias y decepciones, y también, por qué no decirlo, alguna sorpresa personal y satisfacción, les recomiendo, sin complejo alguno, que desconfíen de los políticos…

Que dicen a todo SÍ

Los que traicionan a sus votantes y sus promesas al día siguiente de ocupar el sillón

Que prometen que harán muchas cosas, pero no te explican el cómo lo harán, se quedan en el titular

Que dicen una cosa para la gente, pero ellos hacen lo contrario en sus vidas

Que piensan que no eres capaz de hacer nada sin ellos

Que te quitan cada día un poquito de tu libertad

Que no les gusta que pienses como tú quieres

Que son muy amigos de los periodistas hasta que llegan al cargo

Que ‘se meten en tu cama’ y en tu vida sexual

Que te dicen lo que debes de comer o lo que puedes o no beber

Que anuncian (desde hace décadas) el apocalipsis del planeta

Que no respetan tu credo religioso, o tu ateísmo, si es el caso

Que todo lo arreglan con ‘subir impuestos’

Que manipulan el pasado y la historia como cortinas de humo

Que hablan de mejorar la educación pública mientras la precarizan

Que eliminan la historia, la geografía o la filosofía de los programas educativos

Que te prometen y garantizan un buen empleo por y para siempre

Que aseguran que acabarán en su gobierno con la pobreza

Que lo resuelven todo prohibiendo, prohibiendo y prohibiendo

Que dicen más de tres veces al día las palabras inclusivo y resiliencia

Que llevan al debate público ‘bobadas y bobades’

Que publican más de 20 tuits cada día en su cuenta

Que sólo pisan la calle en época electoral

Que centran su discurso en el miedo o la indignación

Que hablan más que hacen y dicen más que piensan

Que alientan el odio entre los ciudadanos

Que nunca reconocen, con naturalidad, sus errores

Que dicen muchas veces lo “demócratas” que son

Que multiplican en pocos años su patrimonio personal

Que te quieren hacer ver que vives en el peor país del mundo

Que tienen cientos de ‘asesores’ que no conoce nadie

Que tienen espíritu de nuevo Mesías

Que desprecian la legalidad y atentan contra las instituciones

Que su narcisismo supera cualquiera nivel aceptable

Que jamás apelan al sentido común de las cosas sencillas

Que prometen políticas de cambios rápidos y extremos

Que se fotografían constantemente con niños y huyen de los ancianos

Que hablan de cuotas sin entender la dinámica del sector

Que no han creado nunca ni un puesto de trabajo

Que no han pagado nunca una nómina

Que se alejan de los problemas del día a día de la gente

Que venderían a su madre y a la familia entera por el poder

Que empobrecen a la gente con eco-políticas improvisadas e insostenibles

Que toman sus decisiones de Gobierno por el ‘qué dirán’ y las encuestas

Que están más pendientes de Twitter que de la plaza de mercado

Que te imponen ir en bicicleta, pero ellos no se bajan del Mercedes

Que hablan enrevesado para que no les entiendas

Básicamente… desconfía de casi todos los políticos.

