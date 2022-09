Píldoras a la memoria del Centro Democrático

Sorprende la enorme preocupación que han dejado ver los miembros del Centro Democrático por la situación de orden público que vive el país, la misma que dejaron de observar mientras fueron gobierno.

Veo que es necesario recordarle al Centro Democrático que entre enero y el agosto 6 de 2022 ocurrieron 35 masacres en Colombia, según los estudios de INDEPAZ; en el 2021 la cifra fue de 96 masacres que dejaron un total de 338 víctimas; en 2020 se registraron 91 masacres con 381 víctimas. Por supuesto, todo esto sin olvidar las ocurridas en 2019 y 2018.

Durante este tiempo en ningún momento se pronunciaron en contra de estos actos violentos y, si se hicieron los de la vista gorda y miraron para otro lado y, en los casos que tenía que ver con las ciudades principales como Bogotá, por ejemplo, responsabilizaban al alcalde o alcaldesa de turno, tratando el asunto como si el presidente que pusieron en el Palacio de Nariño, es decir, Iván Duque, no tuviera nada que ver con el tema.

Ahora que no son gobierno, que están en la oposición, comienzan a preocuparse y se escandalizan porque los grupos armados ilegales asesinan a diestra y siniestra en municipios y veredas donde el conflicto armado hace presencia con mayor fuerza y, claro, ahora sí, es asunto del presidente de la república y no del alcalde o alcaldesa.

¿Será que a los políticos del Centro Democrático solo les interesa la seguridad de los colombianos cuando están en la oposición? ¿Es esta la demostración de que para ellos la vida de las personas que viven en las zonas del conflicto son solo importantes cuando se trata de buscar votos? ¿se les olvidó que fueron gobierno durante cuatro años y que el orden público empeoró durante este tiempo?

¿Qué hizo el Centro Democrático en estos cuatro años para que se detuvieran las masacres en Colombia? ¿Le reclamaron al presidente del Centro Democrático por encerrarse en el Palacio de Nariño y no hacer nada al respecto? ¿le exigió el Centro Democrático al gobierno del Centro Democrático abandonar la presentación de televisión y recorrer los territorios, escucharlos y atenderlos?

De manera entonces que lo que no hicieron en cuatro años que fueron gobierno, pretenden exigirlo ahora y reclaman y vociferan en Do Mayor, como si no hubiesen tenido responsabilidad alguna durante el cuatrenio anterior.

El único responsable de que el orden público en Colombia esté vuelto trizas es el Centro Democrático, el mismo partido político que prometió hacer trizas los Acuerdos de Paz, y que gracias a esta promesa que cumplieron a la perfección, los asesinatos, secuestros, desapariciones y masacres volvieron a ser el pan de cada día en municipios y veredas.

Que no vengan entonces a quejarse y a sorprenderse, porque lo que hoy se vive es el resultado de su mal gobierno. Faltaba más.