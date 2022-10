Más exploración para los hidrocarburos, sin discusión

De lo poco que nos puede ayudar en esta crisis mundial que se avecina en temas de recesión y sobre todo en términos de devaluación de la moneda, es la exportación de Petróleo y demás hidrocarburos, tema muy mencionado por estos días con el dólar rozando los $5.000 pesos. Para este 2022 no serán menos de $22.000 millones de dólares que se obtendrán por la exportación de este importante ítem, que pase lo pase, tengamos o no una transición energética, sigue siendo hoy uno de los bienes que más nos brinda divisas en la nación.

Como hemos venido diciéndolo antes, una transición energética es importante, pero hasta no lograr altos niveles de ingresos similares por otro tipo de exportaciones, no es conveniente dejar de percibir ingresos en dólares por los hidrocarburos, menos pensar en dejar de explorar. Si de energías alternativas se trata y desarrollarlas en beneficio del planeta, pienso es muy claro que debemos seguir ese camino para lograr una sana sustitución energética, pero de la misma manera pienso, debe ser una sustitución muy gradual y a muy largo plazo. Antes hemos hablado de cómo algunos países en latinoamericana, quienes tienen una excelente fuente lumínica por sus desiertos como Chile, han logrado explotar la energía solar. Por ejemplo, llegan a los 23 teravarios /hora con estas fuentes alternativas de energía, lo cual no es suficiente aún para suplir al país, pero ya avanzaron. Colombia solo ha logrado llegar a los 2 teravatios/hora en energías alternas, tampoco suple aún los requerimientos de energía nacional, así como tampoco hemos logrado las exportaciones necesarias o ventas con servicios como el Turismo que alcancen los niveles de exportaciones requeridos para esperar reemplazar lo que percibimos con lo que vendemos por Hidrocarburos. Claro, el gobierno ha dicho que el tema será gradual, pero hablan de 6 u 8 años, lo cual pienso, no es suficiente tampoco para una transición energética.

Como conclusión y para dar alcance al tema, debe haber más exploración para los hidrocarburos, sin discusión. El gobernó no puede seguir dando mensajes confusos al país, los inversionistas y las empresas que directa o indirectamente hacen parte de esta industria. El gobierno nacional a través de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, afirma que actualmente Colombia tiene más de 147 contratos en fase de explotación los cuales en promedio producen 750.000 barriles de petróleo por día. También manifiesta que tenemos 8 años en reservas. En temas de exploración, comenta que tenemos en Colombia 207 contratos de los cuales se desean reactivar el 56 % de los mismos para contar con esos recursos de manera correcta. Por lo tanto, seguirán con estos vigentes, pero no parece tener credibilidad con la exploración futura, lo cual trae como consecuencia incertidumbre para el sector y a su vez en los mercados.

No es un secreto que las últimas décadas la política de enfocarse en la extracción minera y de hidrocarburos, con no muy buenos beneficios sociales para las poblaciones, ha generado descontento y malestar directamente en las poblaciones donde se realiza con intensidad el desarrollo de este este sector, ya que es una población que necesita y merece mayor atención y solución a problemas básicos de salud, agua, contaminación de sus tierras, entre otras. Debe ser prioritario este tema y política de Estado el bienestar basado en los beneficios de las ventas en este sector.

Teniendo en cuenta el componente social, con mayor razón, se deben enviar mensajes claros de una transición energética muy gradual y debemos como nación trabajar mejor para diversificar las exportaciones y lograr no depender de los hidrocarburos y sus exportaciones como importante componente para la entrada de divisas al país y como consecuencia, entre otros factores externos e internos, incidir en el precio del dólar. No es tampoco un secreto que uno de los determinantes en el precio del dólar, además de variables exógenas, es la cantidad de divisas que llegan al país, entre más lleguen, más dólares hay, en consecuencia, puede incidir en el precio si no tenemos muchas divisas, si no exportamos los hidrocarburos al no tener aún sustitutos en esas exportaciones que como mencionamos, en el 2022 serían unos $22.000 millones de dólares, el precio del dólar se podría disparar aún más, sí claro, entre otra variables exógenas, pero incidiría.

Por lo tanto, claro que existen muchas variables que inciden en la progresiva alza del dólar en Colombia, esta falta de claridad en el tema de las exploraciones de hidrocarburos es una de ellas, si se hace realidad, sin tener aún sustitutos en las exportaciones, el panorama fruente al dólar sería peor de lo pronosticado. Sumemos el tema de la transición energética, de la cual ni los países más avanzados han terminado, y siguen aún explorando, siendo conscientes que se debe llegar a la sustitución, pero en el largo plazo y de forma muy gradual. Con este último pensamiento me quedo, y de la misma forma le pido al gobierno actual que envíe mensajes más claros y concretos en torno a la exploración de hidrocarburos en el país. Sin mencionar lo que ocasionaría depender de otros países la obtención de los mismos.

Seguimos esperando que el gobierno bajo el liderazgo también del Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo siga brindando claridad y confianza, ya que manifiesta que ejecutarán, en palabras del ministro, una política macroeconómica responsable, van a diversificar exportaciones. Porque dice que el compromiso del gobierno es con la estabilidad macroeconómica para que sea reconocida por los mercados. Señores gobierno, agreguen más confianza a esas palabras, más exploración para los hidrocarburos, sin discusión.

@jack80x