Los sospechosos de siempre.

EN 1995 se estrenó “Los Sospechosos de Siempre”, película de acción y misterio dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Kevin Spacey en el papel de Roger “Verbal” Kint. Un estafador que narra en su interrogatorio cómo fue que se desencadenó un tiroteo que terminó en masacre dentro de un barco que se encontraba en un puerto. Los hechos que intenta aclarar se vuelven cada vez más difícil de entender. El agente Kujan (Chazz Palminteri), que es quien lo está interrogando, se muestra interesado porque necesita saber el motivo por el que él y sus compañeros se encontraban en ese barco. Kint narra su historia esencialmente en retrospectiva, dando un tinte especial a la película.

Las actuaciones son impecables, es innegable la correcta elección del reparto, en donde se destacan, Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Benicio del Toro, Pete Postlethwaite y Chazz Palminteri, entre otros. Lo de Spacey, quien encarna al discapacitado “Verbal” Kint, es, sin duda, una actuación sin par, en especial, cuando el espectador une las escenas en las que él

aparece y finalmente éste se muestre tal cual es verdaderamente. Una actuación que le significó su primer Oscar al Mejor actor de reparto.

En definitiva, es una película fascinante y emocionante, con unas interpretaciones magnificas, con una tensión eficaz y un ritmo estupendo. Un filme inteligente donde todas las piezas encajan y sorprende con un final que no dejará a nadie indiferente.

Muchas veces la realidad supera la ficción, la política colombiana y el cine van cogidos de la mano. Gustavo Petro y su Pacto Histórico llegaron al poder, gracias a personajes como Roy, Benedetti, Prada, Piedad y muchos otros que estuvieron a la sombra, haciendo alianzas y acercamientos, donde el todo vale fue su guion, donde hubo actores principales y actores de reparto.

Si en campaña llovió, después de ser elegido presidente, no escampó. No habían pasado 12 horas y muchos de los políticos que denigraron de Petro en campaña, ya se habían unido al gran Acuerdo Nacional. Después, empezaron a” desfilar” los patrones regionales y nacionales, los conservadores, los liberales de todas sus fracciones, el Nuevo Liberalismo, el partido de la U, Cambio Radical (caso especial ya que son gobierno nacional y oposición en Bogotá, alguien que lo explique, no se entiende) y otros en nombre propio que no han dejado escapar la oportunidad de seguir a la altura de la realidad nacional.

No hay que dejar pasar por alto el listado de “personalidades” que estarán en el equipo coordinador de empalme del gobierno electo; Ángela Benedetti hermana de Armando, Luis Fernando Velazco, Alfonso Prada y su esposa Adriana Barragán, Guillermo Reyes, Cecilia López, Gloria Arizabaleta ex esposa de Roy, Adelina Covo suegra de Armando Benedetti, Sebastián Guanumen quien corrió la línea ética en campaña y su papá Hugo Guanumen, además de Carolina Corcho, William Camargo, Mauricio Lizcano entre muchos otros saltimbanquis de la política nacional. El tal cambio que anunciaron fue utilizado para campaña y minimizado ya elegidos. Todos ellos son falsos aliados que nos tendrán listos para ingresar a la UCI gracias a sus actuaciones estelares.

El 7 de agosto, el futuro presidente del Senado, Roy Barreras, uno de “los sospechosos de siempre”, le pondrá la banda presidencial a Petro. Esperemos que Roy, no salga después de la posesión como el protagonista de la película; cojeando y al voltear la esquina comience a caminar sin ningún impedimento, con la vista fija en su próximo objetivo; armar su banda para seguir en el poder. Sin dar explicaciones, en retrospectiva, dejando dudas, impecable en lo negativo y certero en clientelismo.

No ganaran un premio OSCAR, pero si protagonismo, como de película. En fin, siempre serán “Los Sospechosos de Siempre”.

Posdata

Sera que Gustavo Bolívar no hace la versión colombiana? Le dejaron todo montado. Solo le falta trastear de Miami a Girador, el yate donde su hijo la pasa sabroso y ya.