Los enemigos del cambio

Colombia es el penúltimo país que, en una muestra de 45, menos tributa en el mundo, según cifras de la OCDE de 2021.

Los países que menos tributan no son precisamente los de mejor calidad de vida, porque los recaudos no alcanzan para las inversiones que necesita hacer el Estado; y porque denotan que no son sistemas productivos dirigidos a alcanzar alta productividad y competitividad, diversificar y sofisticar la producción, alcanzar como mínimo un 25% de participación de las exportaciones en el PIB con base en productos industriales de tecnologías avanzadas con fuertes eslabonamientos con la producción de insumos y tecnología de vanguardia, distribuir la producción más avanzada en todos los territorios según especificidades de la dotación de factores, en lo cual, ningún territorio, por atrasado que sea debe dejar de producir o de investigar en alguna actividad de punta, porque cerrar brechas no se hace diciéndole a los territorios más rezagados, hagan lo mismo que hicieron hace años los que van adelante, porque las sendas de desarrollo no se repiten, de ellas se puede aprende para construir una senda propia de éxito.

Colombia está lejos de comportarse como una economía de este tipo. Todo lo copia, poco desarrolla. Es una economía genuflexa al sistema productivo y de innovación de los países avanzados. Su rol en la división internacional del trabajo es el de un país tienda, con una buena cantidad de alimentos y algunas manufacturas, unos cuantos servicios, y exceso de condiciones para la explotación de recursos naturales ambientalmente destructivos, correspondiente a una idea de economía, de sociedad y de estado que combina feudalismo, extractivismo, franquicias, corrupción y captura del estado para un capitalismo injusto, violento y atrasado, cuya equivocada inteligencia lo condujo a armar un sofisticado pero abusivo sistema de reglas de juego amparadas en una maraña de normas que los protege de cualquier proyecto superior de cambio estructural positivo.

Los gobiernos de la apertura de la economía, unos más que otros, pero sobre todo la saga que ha cobijado el uribismo, hicieron de la economía colombiana una economía de abusos y de negocios fáciles de corto plazo, que aprovechando el sofisma de la guerra hicieron las trampas que les ha permitido concentrar poder, por eso los ataques de los poderosos a las reformas que propone el presidente Petro a través de los mensajeros que tienen contratados como presidentes gremiales, especialmente de la Andi y Fenalco, que a su vez contratan lobistas corruptos que compran políticos corruptos y así sacan adelante las reformas que ha ellos les conviene, pero no al país. El perfecto clúster de corrupción contra la nación.

Las cabezas de la ANDI, de Fenalco y otros, se han dedicado a augurarle desgracias a Colombia si la reforma tributaria no es otra. Pero, su nivel de mediocridad es tal, que, si la reforma conduce a los mil millonarios a pagar más impuestos, dicen que estos se llevarán la plata a Panamá, Delaware, y demás paraísos fiscales que existen en América y Europa. Es decir, son capitalista improductivos y especuladores, más no capitalistas emprendedores e innovadores en la vanguardia internacional.

Mientras estos voceros del atraso y de la ignominia atacan la reforma tributaria, como los paramilitares a los campesinos, los organismos internacionales, premios nobel de economía y otros economistas de talla mundial, la aprueban, y la razón es sencilla: la reforma tributaria de Colombia está alineada con los esquemas tributarios de economías más avanzadas, que incluyen claros propósitos de inversión social para cerrar brechas sociales, territoriales y de productividad. Ocampo, es un economista de prestigio internacional, más cercano a la heterodoxia que a la ortodoxia de los neoliberales que armaron el modelo de crecimiento de las penurias, el atraso y la corrupción.

Todo el modelo de crecimiento de Colombia está roto, unos sectores más que otros, y corregirlo tomará muchos años, y solo a finales del siglo podrá mostrar los equilibrios que deberán crear nuevas generaciones que surgirán con una idea muy distinta de país y del mundo.

El sector minero energético se antoja el de los intereses más mezquinos, corruptos, y sofisticados. La camarilla de tecnócratas que han estado al frente en los últimos veinte años y algo más, son los terratenientes del extractivismo minero energético internacional: me refiero a los del petróleo.

Escuché una entrevista en la W a la ministra de Minas y Energía. Me sorprendió la velocidad con que está conociendo y asimilando la complejidad de los problemas del sector, que son problemas heredados. Es una mujer brillante y de convicciones. Es un sector parcelado en ene mil negocios. Un modelo que fundó Gaviria luego del apagón a comienzos de los años 1990.

Asimismo, en lo que ha sido objeto de tantas críticas cuando alude al futuro de la explotación de recursos minero energéticos y la transición a nuevas fuentes de energía, tiene razón en lo siguiente: los contratos en marcha se respetarán y se espera que de los 117 proyectos para exploración de nuevas fuentes de petróleo y gas, saldrán resultados positivos para alargar la soberanía nacional mientras las nuevas energías logran sustituirlos. Hay otros 32 en análisis, y otros más en consideración, para un total de 330 proyectos en ciernes. Hace muy bien al decir que se debe esperar qué resultados va arrojando el monitoreo de esas nuevas exploraciones para determinar la viabilidad y necesidad de nuevos proyectos similares.

Las proyecciones de Ecopetrol de llevar al 2050 a la empresa con una producción en su inmensa mayoría basada en petróleo, son equivocadas. Se nota que una transición energética acelerada no es el negocio de su presidente y de la junta directiva. Que Europa y los Estados Unidos, por culpa de la locura de la guerra en Ucrania, hayan reversado la velocidad del cambio energético, no es razón para replicar el mismo esquema en Colombia. La guerra es de ellos, no nuestra.

El presidente de China acaba de decir que a partir del año 2050 toda la matriz energética de su país, será limpia. Mientras tanto, Baygón, el presidente de Ecopetrol, dice que en 2050 la matriz productiva de la empresa será petróleo en un 60 a 80%. Es decir, que por allá en el año 2.120, Ecopetrol será recién una empresa de energías limpias, cuando de pronto una parte grande de la humanidad ya habrá perecido ahogada en barriles de petróleo y enterrada en pozos sin fondo.

En lo qué sí debe avanzar el gobierno, porque mañana es tarde, es en diseñar la estrategia de la transición energética. Es un esfuerzo que deben hacer ya los ministerios de minas y energía, de industria, de ciencia y tecnología, educación y hacienda, para determinar la política de reestructuración energética como uno de los componentes clave de la política nacional de reestructuración productiva. Se debe trabajar con Ecopetrol, una vez se vayan el actual presidente y la junta directiva que dejó Duque por orden de Uribe. Pero, paralelo al diseño de la estrategia de reestructuración productiva de las energías, se debe hacer claridad de los negocios de Reficar y del banco escondido que tiene Ecopetrol en Suiza. Parece que este es otro pozo de billones perdidos, como ocurre en salud, en la SAE y en otros sectores, porque el saqueo de lo público ha sido masivo desde distintos frentes políticos, tecnocráticos y empresariales. Es decir, Colombia ha sufrido un ataque total de drones, misiles y bombas de corrupción, piloteadas por políticos, funcionarios públicos, y empresarios. Se parecen al arsenal ruso y de occidente que amenaza al mundo desde Ucrania.

El sector de salud, es otro que se antoja estratégico, con una ministra que sabe, pero que ha sufrido tantos ataques como la ministra Irene Vélez. Ahora, mientras llegan los días para discutir la reforma a la salud, anuncia poner en marcha la estrategia de salud preventiva, y destapar otra monumental corrupción en las IPS asociadas al SOAT. Es decir, la corrupción de este sector es en sus distintos eslabones otro de los frentes de ataque de los se tomaron la salud como negocio y no como fuente de vida y bienestar.

Así como, la transición energética necesita del diseño inmediato de una estrategia de reestructuración productiva, la salud también en una misión que cobija los ministerios de salud, de industria, de ciencia y tecnología, educación y de hacienda.

De estos temas relacionados con un desarrollo empresarial avanzado y de nuevo tipo, poco o nada dicen, porque la Andi, Fenalco, Anif y otros, no saben ni entienden de desarrollo. Ellos saben de cómo pagar menos impuestos, y que los negocios son los que ahora son y no los que debe desarrollar a Colombia pensando un futuro distinto al presente.

La barrida gremial, debe ser total, porque el equipo de Gobierno conformado por los ministros y ministras de Agricultura, Hacienda, Industria, Trabajo, Salud, Minas y Energía, Educación, Medio Ambiente, es decir, lo relacionado con un avanzado desarrollo productivo y social sostenible, es excelente, y el nivel de conversación con los gremios tiene una brecha muy grande de capacidades y de enfoques. El gobierno mira adelante, los gremios miran hacia atrás porque no tienen ni conocimiento ni orden de mirar adelante.