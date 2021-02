Imagen de referencia

Ante la Falta de Justicia “Levantaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones” Robin Hood. #FalsaPaz A ese paso los victimarios y genocidas serán los héroes y las víctimas eran justo y necesario que murieran.

Es muy extraño que cuando se publican las listas de las víctimas ocasionadas por las Farc que son aproximadamente más de 500.000†, sólo hablando de los fallecidos, sin contar los millones de colombianos sometidos a desplazamiento forzado, tortura, genocidio, secuestro, reclutamiento forzado de menores, violación, aborto y esclavizados en los cultivos de estupefacientes, crímenes de lesa humanidad, inmediatamente la Jurisdicción especial para la Paz sale a decir sobre las más 6,000 víctimas ocasionadas por agentes del Estado conocidos cómo Falsos Positivos ¿y las víctimas causadas por las Farc?. De eso no ofrece el más mínimo resultado.

Es claro que desde su creación ilegitima al ser robado de manera descarada la voluntad popular el NO del Plebiscito resulta irónico lo que no ha hecho, La Jep es un Tribunal para, por y de los comunes Farc; no nos crean ni ignorantes o tontos, la paz como tal no existe fue maquillada, la justicia es impunidad absoluta, la verdad es a medias y lo que queda es una mentira elaborada y acomodada llena #DobleMoral #MemoriaSelectiva y finalmente la reparación a las víctimas de las Farc NO EXISTE, de ahí que vamos a mostrar los “Falsos Positivos” y “errores de la JEP”:

La JEP no es Justicia, no la realiza, la sociedad no la percibe y sólo se inclina para un solo lado a favor de las Farc o será que a los colombianos nos gustó ver entrar a esa guerrilla a sus dependencias con el puño levantado en señal de victoria “Cuando los políticos le adicionan un calificativo a la palabra justicia “especial”, “Transicional”, “De la Paz”, “Del Posconflicto” por ese solo hecho dejo de ser Justicia” LGCN es que la justicia no es de izquierda o derecha, es una sola, para todos.

Sus principios de Justicia transicional llegan al absurdo mientras alguien de la delincuencia común, roba o mata y debe ir a la cárcel y pagar varios años en prisión, esa palabra no existe para ningún miembro de la guerrilla “De que Sirve una paz donde lo perdonas todo, la justicia es la primera sacrificada y la verdad desechada al olvido” LGCN

La justicia es sacrificada a cualquier precio donde se prefieren las audiencias públicas contra ex militares y paracos, en cambio a puerta cerrada y con tintico a la guerrilla, pues les da miedo abrumador decir la verdad de sus crímenes “La Paz no se hace con la sangre de los caídos, sino con la cárcel y sometimiento del asesino “LGCN

El falso positivo de la Jep, la batalla de Dabeida, primero era un campo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Estado, luego de paramilitares, y finalmente era de la propia guerrilla de las Farc y tal como lo dijo en twitter la periodista Salud Hernández “data de 1997, gobierno de Ernesto Samper. ¿No decía el magistrado Rameli que todo era de época de Uribe?”

El falso positivo de que todas las masacres dadas por ONG de izquierda es culpa exclusiva de Uribe y adivinen quién eran el ministro de defensa entre 2002-2009, “La justicia es una sola, pero deja de serlo, con el favoritismo, el juez pasa de ser su máximo exponente a ser un tirano de la toga” LGCN o sea la #Doblemoral de la izquierda condenemos a Uribe y Santos implicado lavémosle las manos.

o sea la de la izquierda condenemos a Uribe y Santos implicado lavémosle las manos. Todas las garantías extra que se le dieron a Jesús Santrich, Iván Márquez, alias el paisa y Romaña para evadirse, donde cierto magistrado existiendo un video y hecho notorio de una negociación de narcotráfico, jamás lo vio “Un político puede corromper la democracia, pero un juez con una decisión la puede condenar a muerte” LGCN

Silenciar las voces de las victimas ocasionadas por las Farc y ELN con la intervención al Centro de Memoria Histórica para que no sepa nada de los crímenes de la guerrilla. “Con la Justicia Transicional pasamos de una justicia que defendía los derechos de las víctimas, a una justicia en la cual sólo damos concesiones a Victimarios” LGCN

Aceptar sin mayor investigación que la guerrilla se atribuya el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y así encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales “La justicia no falla de manera deliberada, son los hilos de la injusticia jugando al titiritero” LGCN

Llama la atención como la Jep sabe cuántas personas murieron por falsos positivos, pero omite las cifras sobre el genocidio que cometió la guerrilla sobre los colombianos, se los recuerdo son más de 500.000† en 60 años y siguen falleciendo gracias a la mal llamada disidencia comunes FARC “No Hay peor bomba de tiempo, que una justicia simulada” LGCN

Caso de la Mata Hari, ahora se justifica la muerte de unos por la causa de otros, no importa quien caiga o muera, así sean inocentes y queda libre. “La paz impuesta, sin justicia, lleva la sombra de la guerra, la retaliación y el odio a cuestas” LGCN

Para la Jep todos los falsos positivos resultaron en un gobierno, pero los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Santos no se rompió un solo plato eso nadie se lo cree, claro me imagino es para proteger a Gaviria y Samper que defienden la #PazDeVersalles . “Cuando dices la verdad vas directamente al punto, de lo contrario sólo adornas lo que dices para defender Mentiras” LGCN

Podríamos hablar de la corrupción de la Jep, los contratos millonarios por trabajar sólo unos días, pero esta relación de falsos positivos y errores de la Jep, son los más relevantes, y es claro que si seguimos así sólo van ocurrir dos cosas: a) la imposición de una dictadura verde, progresista e izquierdista con el exterminio del contrario o b) una guerra civil que superara con creces la #MalaPaz, #FalsaPaz y #PazDeVersalles que se firmó, ruego equivocarme, pero odio cuando no me equivoco.

@CarrillonavasG