Las agendas de George Soros para la dominación mundial

George Soros

“Desafiar el poder, es una rebelión de principios, cuyo líder es la conciencia” LGCN

George Soros para muchos en teorías conspirativas es el enigmático multimillonario, especulador financiero, depredador de mercados, para otros el filántropo, filósofo y experto financiero a los que muchos acusan de ser el patrocinador del resurgimiento de la izquierda mundial, un capitalista que tiene medios, recursos y personal para inclinar la balanza mundial en juego de Ajedrez y al cual le señalan ser parte de los 12, 21 o 33 del Nuevo Orden Mundial.

“Dicen que quien más pasa desapercibido, es quien más intriga y trama” LGCN, donde los proyectos de filantropía son la fachada para las verdaderas intenciones de la leyenda negra, ya sea sobrevalorado por muchos o menospreciado por otros, las grandes donaciones nunca serán altruistas, sino movidas por el influjo y la intervención, que mejor armas que Castor y Polux, que Náshatia y Dasrá sus manos derecha e izquierda “Fund Management” y la “Open Society Foundations”.

Su mano derecha es la Fund Management, una compañía estadounidense que gestiona fondos de cobertura, que de acuerdo a la Wikipedia “invierte en capital público y mercados de ingresos fijos en todo el mundo, así como en divisas, moneda, mercados de materias primas y fondos de capital privado y de riesgo”. Un pulpo financiero en todo el sentido de la palabra. Vale aclarar que George Soros ha donado dinero a la Wikipedia.

Por su parte la mano izquierda es la Open Society Foundations, organización impulsada por la supuesta filantropía en la cual se expresa en su página oficial “la idea de que una democracia próspera necesita una participación ciudadana activa, que no sólo se da en época de elecciones, sino también en la toma de decisiones cotidianas a nivel local y nacional. Esto supone la búsqueda de respuestas a cuestiones complicadas y atender a personas que se han visto empujadas a la marginalidad.” Las palabras bonitas pueden fortalecer nuestras ideas de democracia, pero igual forjar imperios, o condenar a la humanidad a sus peores tiranos, el tiempo a lo largo de la historia ha tenido ejemplos macabros recientes de populismo barato: Stalin, Hitler, y Nicolás Maduro.

Ahora bien, no soy quien para condenar o defender a George Soros, pero es inquietante sus agendas que se ven muy democráticas, liberales, pluralistas y hasta defensores de las causas justas, pero eso no significa que esté de acuerdo con ellas. Veamos:

• Medios de comunicación: el conocimiento y la información es poder, pero la forma en que es brindado al público es lo que hace la diferencia entre ser seres pensantes, o esclavos de “la versión oficial” y específicamente cuando con las #FakeNews o el mediatismo lo convierten en un medio de control social, ¡si usted cree todo lo que dice en las noticias es cierto, eres parte del problema.!

• La especulación política: todo gran poderoso, magnate o empresario no maneja los hilos en lo que tiene que ver solo negocios o finanzas, debe tener una política, que no es la misma de los políticos, quien ha realizado grandes donaciones al partido demócrata en sus campañas presidenciales en USA, pero igual ha intervenido en cuanta elección democrática existe en el planeta.

• La agenda Migratoria: es la más delicada pues Soros públicamente ha manifestado su apoyo a organizaciones como Black Lives Matter” (BLM) causante de disturbios en los Estados Unidos, igualmente ha defendido el derecho de los migrantes, pero a modo de ejemplo trasladar una miseria como la de Honduras o Venezuela a otros países, no soluciona un problema, es generar otros, y ni se diga al impulso migratorio en Europa.

• La agenda globalista: Soros es alguien que ha propugnado por la desaparición de las fronteras, los nacionalismos y el multiculturalismo, no defiende la igualdad sino la igualación, lo cual como consecuencia nos llevaría al debilitamiento de la soberanía y la identidad.

• La ideología de género: La lucha de los derechos de la población LGBTI ha sido una de las banderas del magnate, sin embargo, en mi opinión todos tenemos igualdad de derechos seas no importa el color de piel, la fe que profeses o si es hombre o mujer, pero una visión del mundo no se puede imponer a los demás y menos de una minoría que pretende ser mayoría, para decir que los heterosexuales, o la religión o las creencias religiosas son las aberraciones. Acá no defiendo la responsabilidad de fe católica o cristiana, con sus errores presentes o pasados, pero no implica que apoye la destrucción de la familia, la concepción de valores.

• Feminismo radical mal llamado feminazismo: La mayor reingeniería social está en las ultra radicales feminazis, mujeres que hacen responsables a los hombres actuales y mujeres que no comparten sus postulados, por los errores de la fe católica, la inquisición, el machismo, y la persecución de la mujer a lo largo de los tiempos y pregunto ¿nosotros los hombres actuales somos responsables de esos crímenes y persecuciones del pasado? La respuesta es NO. Además, reivindicar derechos no se hace con violencia pues precisamente aniquilan lo que defienden… la diferencia.

• Progresismo Cultural: No hay movimiento socialista, progresista, comunista, izquierdista que no tenga el patrocinio de Soros, su origen es la escuela de Frankfurt 1930, pero tiene tres variantes, Marx, Bakunin (el anarquismo) y Gramsci su función por medio de la cultura unir las relaciones sociales, económicas y políticas, obligando a la corrección política (diría lavado de cerebros impuesta mediante la cultura y la violencia), el sometimiento del individuo a la clase obrera, y la destrucción de la cultura occidental.

• Legalización de toda conducta anti humana: el aborto, los estupefacientes, la prostitución, la pedofilia, eutanasia, la pornografía infantil, penetración forzada a los hombres.

Sun Tzu el autor del libro del arte de la guerra dijo hace más de 2400 años «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de cien batallas» sí George Soros es el contrario, el adversario, el contradictor, el rival de la democracia mundial hay que conocerlo muy a fondo, y más a su clan (Alexander, Robert, Andrea, Jonathan, Gregory), puesto su poder puede cambiar el rumbo de la humanidad a tal punto que no podamos contenerlo, o puede ocurrir lo impensable, que podamos detenerlo.

