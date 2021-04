Imagen de referencia

“Cuando dices la verdad vas directamente al punto, de lo contrario sólo adornas lo que dices para defender Mentiras”

Tanto el señor Juan Manuel Santos, la Jurisdicción Especial para las Farc, los comunes Farc en el Congreso o en el monte y la izquierda, ha cambiado el sentido de las palabras para maquillar los crímenes de la guerrilla, a fin de enterrar la justicia, cercenar la verdad y acallar a las víctimas.

Para ello se impone una Neolengua que cambia el sentido de las palabras, las reduce, elimina lo que es inconveniente y su consecuencia es la igualación y cercenar la libertad de expresión y opinión, lo advirtieron George Orwell en su Novela 1984, Ayn rand en la Rebelión de Atlas.

Lo anterior, con el fin de venderles a generaciones enteras de jóvenes especialmente las que no nacieron o vivieron el conflicto y que prefieren ver un video Tik Tok que leer un libro, que las Farc son héroes y no villanos, que su lucha está justificada y que las muertes de más de 500.000 colombianos prácticamente eran porque se lo merecían y que toca pasar la página, ¡ironía estúpida!

Esto parte de la agenda mundial de la zurda, utilizan el #LenguajeInclusivo y #ElLenguajeExclusivo para reescribir la historia y desinformar, y así eliminar los genocidios de Stalin, Castro, Pol Pot, Mao Tse Tung o Nicolae Ceaușescu, contra sus pueblos y que ningún mamerto quiere recordar, por el contrario, lo quieren sepultar para hacer ver al comunismo, socialismo y progresismo, la solución mesiánica, que con el chasquido de los dedos lo resuelven todo al instante, ejemplos Cuba, Venezuela o Nicaragua.

El Lenguaje Inclusivo : no es un monopolio del feminismo radical o feminazismo hablando de todos y todas, es un concepto global es una política en la cual se cambia el sentido de las palabras, para que diga lo que la izquierda quiere escuchar, envenenando las conciencias, incitando el odio, a través de la envidia, el egoísmo y la hipocresía, y defendiendo lo indefendible, y justificando lo injustificable lo injustificable #LogicaMamerta y #Doblemoral.

: no es un monopolio del feminismo radical o feminazismo hablando de todos y todas, es un concepto global es una política en la cual se cambia el sentido de las palabras, para que diga lo que la izquierda quiere escuchar, envenenando las conciencias, incitando el odio, a través de la envidia, el egoísmo y la hipocresía, y defendiendo lo indefendible, y justificando lo injustificable lo injustificable #LogicaMamerta y #Doblemoral. Por su parte el #LenguajeExclusivo es crear palabras, modismos, etiquetar o catalogar personas o tendencias como propias de la izquierda, exclusivas para ellos y cualquiera que no sea partícipe de sus tendencias es tratado como el enemigo.

De ahí que los seres libres pensantes debemos resistir ante las neolenguas de Santos, La Jep, Farc e Izquierda, aún recuerdo la afirmación descuidada, desproporcionada y sin sentido de una persona que dijo que la palabra “RESISTENCIA” es de izquierda, desconociendo de plano la fecha de origen del comunismo y los movimientos de resistencia que han existido desde el origen de la humanidad, contra los invasores, la tiranía, y opresión.

Sería como desconocer cuando Uribe llamó a la Resistencia Civil contra Santos; o la resistencia venezolana contra la dictadura Chavista que terminó muriendo en las calles; o los Caciques la Gaitana, Tisquesusa, o Tundama, los pijaos o panches contra los españoles; o los patriotas de América contra realistas y el Imperio Británico; o los Maquis, Partisanos o Garibaldis contra los nazis; o Espartaco, Vercintegorix o Boudica contra el imperio romano, ejemplos es lo que hay, esos es desconocer la historia, las reivindicaciones sociales o la búsqueda de justicia, libertad e igualdad, lo más triste es que no lo dijo alguien de la zurda sino alguien que se cree de derecha.

#LenguajeInclusivo y #ElLenguajeExclusivo son dos de los 21 pilares fundamentales de la izquierda para engañar al pueblo y los cuales no respetan edad, raza, creencia, filosofía, opinión o expresión, pues la siniestra se convirtió en aquello que más odiado, ya no se trata de la pureza de una raza como los Nazis de Hitler o los fascistas de Mussolini, se trata de la pureza de la zurda sobre todos los demás y quien no está con ellos debe ser segregado, excluido, apartado, pues ellos se creen los únicos dadores de la verdad. Es su revancha desde la caída del Muro de Berlín que incluso como comunistas españoles como Pablo Iglesias pretende ignorar.

Ahora bien, desde el gobierno del inmerecido Nobel se propuso desescalar o el desescalamiento que de acuerdo a la real academia es “Descenso o disminución gradual en la extensión, intensidad o magnitud de una situación crítica o las medidas para combatirla” pero que Santos y La Jep modificaron para favorecer la impunidad de la guerrilla, incluso que cuando opinas en redes está prohibido decir que eres de derecha pues de una de catalogan de paracos, o de ultraderecha sin la más mínima prueba.

Esto no es nuevo; Piedad Córdoba, dijo Timochenko es un líder campesino, ¡que burla! que en Venezuela no hay dictadura, que no existen los muertos de la resistencia venezolana y que, si por la revolución hay que hacer fila lo hacemos, es decir, ¡de malas.! Por su parte Petro afirmó que su proyecto político es de 10 años, o sea que sutilmente cambiará la Constitución para la reelección, que toca subsidiar alimentariamente a Venezuela, llama a los niños y adolescentes a marchas o paros y jamás ha pedido justicia por las víctimas de las Farc, menos perdón por la toma del palacio de justicia.

Santos por su parte con la Ilegitima Jep o la Comisión de la verdad son los maestros del acomodamiento, ya no se dice atentado, sino incidente, los secuestros como el de Salud Hernández, son retenciones ilegales, como si se tratara de una cosa, se dijo que se iba a perseguir los delitos de lesa humanidad según el narco acuerdo, pero qué ironía la Fiscalía de Montealegre y Néstor Humberto Martínez jamás iniciaron una sola investigación contra las Farc y la de Barbosa va por el mismo camino.

Por eso debemos hacer la resistencia ante las neolenguas de Santos, La Jep, Farc e Izquierda, pues ni la palabra resistencia es de zurda, porque si ellos llegan al poder #OjoConEl2022, ¿qué vamos a decir?, que somos ciudadanos unidos que llevamos nuestras quejas humildemente contra un gobierno verde petrista y somos opositores como ovejas que sólo mandamos carticas.

Nos concientizamos que #NosUnimosONosHundimos porque la derecha ya no es un ejército sino una resistencia, o terminamos aceptando las cadenas de la mentira de la izquierda. “Cuando dices la verdad vas directamente al punto, de lo contrario sólo adornas lo que dices para defender Mentiras” LGCN ¡ Ustedes deciden, Ustedes escogen!

@CarrillonavasG