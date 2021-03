Imagen de referencia / Pixabay

“Sé que las mujeres encantan por su belleza, pero más que el envase, me fascina su contenido”. LGCN

Esta columna es un homenaje a todas las mujeres de todos los tiempos, esas damas que han forjado la civilización, que han trastocado la historia, ellas que han moldeado naciones y conciencias, nuestras amigas, consejeras y amazonas guerreras, es más que un aplauso, o un ramo de flores, ellas son ejemplo y nos dejan su esencia.

Aquí no importa el espectro político, o la fe que profesen, o si te decepcionaron en el amor o la amistad “todos somos humanos” nos equivocamos, aprendemos, nos alejamos, sufrimos, pero una mujer que nos quita algo, otra no lo compensa. Igual con algunas de ellas me he equivocado porque nadie es infalible. “El mejor profesor, el fracaso es” Yoda. “Aprendemos errando” Pietro Metastasio.

Tuve una madre, (“El Heroísmo de una madre es la cúspide de su belleza” LGCN) una abuela materna, en mi caso, el cáncer se las llevó a las dos de mi lado y créanlo esa procesión va por dentro el resto de la existencia, sentir su ausencia. Tengo una familia a la cual trato de ser devoto, leal y acomedido, ¡y digo trato!, porque uno no puede asegurar nada absoluto “errar y aprender y volver a errar es parte de la esencia humana, eso se llama madurar y generar experiencia” LGCN

Particularmente, mi persona aprendió a escuchar a las mujeres que pasaron por mi vida, mejor que cualquier hombre que conozco y no me aproveché de ese don, porque allá afuera hay millones de ellas que dejan huella. Reto a los hombres a que hagan lo que hacen ellas: velar por la crianza de los hijos; tenerte un plato servido en la mesa e impedir que el hogar se caiga, además trabajan y les alcanza el tiempo; no lo digo para quedar bien con las damas, lo expreso porque he estado codo a codo conociendo sus penas, sufrimientos, necesidades, escuchar sus gritos de emoción o dolor y su soledad.

Nadie es perfecto, hay mujeres y hombres malos, pero no juzgo, estas palabras no es con este fin, de ellas aprendí: el orden, el respeto, la valía y hasta vencer algunos miedos. No puedo generalizar en lo bueno o en lo malo, pero ellas maduran más rápido por una razón… la responsabilidad. Las Mujeres “No piden nada a cambio y lo dan todo, sin sus notas las emociones serían silencio y no melodía y si no te hubieran dado la vida, no existirías” LGCN

El mundo sería muy aburrido sin tener ese consejo, esa compañía, su punto de vista, esa vanidad convertida en belleza, o ese pensamiento que nos hace sensibles, más no débiles y lo reconozco las palabras no alcanzan para reconocerles todo lo que nos aportan en sus roles, amigas, aliadas, jefes, compañeras de estudio o trabajo, subordinadas, y hasta comandantes.

Por eso condeno a aquellos hombres que no proveen una cuota alimentaria, no dejan que las mujeres surjan se capaciten o aprendan o que tengan independencia económica, las maltratan, o jercen tal violencia que me recuerdan con rabia y dolor la canción de Porta – La Bella y La Bestia.

Son ejemplos de fe y lucha por una causa (Juana de arco, Margaret Thatcher, Benazir Butto) de rupturas de los estereotipos (Frida Kahlo, Simone de Beauvoir) de resistencia ante el opresor (la Cacica Gaitana, Boudica de Britania, Zenobia de Palmira, Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos) de defensa de derechos de la mujer (Rosa Parks, Dorothy Kenyon, Ruth Bader Ginsburg) reitero aquí no importa la posición política, sino la mujer, o que cambiaron el mundo por su humildad (Madre Teresa de Calcuta), su aporte a la ciencia (Marie Curie) o la imaginación (Virginia Woolf, Isabel Allende, Aghata Christie,). Pero reconocer su lucha no es sólo para las famosas o destacadas, sino para millones de mujeres de este planeta.

¡hombres! sean sus héroes, no sus villanos, hablen las cosas y sean francos y sinceros, si por alguna razón no pueden, un abrazo, y decirles que las queremos por lo que son y no por lo que tienen, eso para muchas será suficiente.

El día de la mujer debe ser todos los días, por su lucha, sacrificio y entrega. En especial las que dieron su vida por nosotros, nos permitieron nacer, nos inculcaron lo que somos y sembraron la semilla que sus derechos son equivalentes a los nuestros, sin revanchismos o rivalidades. Sin la mujer ni la civilización o la raza humana hubiera tenido una luz entre tanta oscuridad, sin ellas no se hubiera inspirado 9 musas, y 7 artes. “La Belleza pasa y la esencia queda” LGCN

No olvidemos las víctimas del conflicto armado especialmente las ocasionadas por los comunes Farc a quienes la justicia en mi país Colombia NO quieren escuchar “Las Mujeres en tiempos de conflicto, lloran los caídos, sacan el temple para salvaguardar a los que quedan, y aún tiene fuerzas para exigir castigo y justicia” LGCN

Aquí les dejo 8 canciones de ejemplo para que ustedes hombres, se las dediquen a esas musas de la existencia, pero no se queden en dedicaciones, desvívanse por ellas…

Reyly – Pégale A la pared

José Nogueras y Andy Montañez – A esa Mujer

Tony Vega – Carita de Sol

Ricardo Mujeres – Mujeres

Alejandro Fernández – Mátalas

Vicente Fernández – Mujeres Divinas

Mago de Oz – Pensando en Ti

Cali & Dandee – La estrategia

Y Hay muchas más

@CarrillonavasG