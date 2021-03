Imagen de referencia

“Considerada rebelde sin causa, musa de la fe, valor y la justicia; lanza y escudo ante la injusticia, esa es la resistencia” LGCN

Me he caracterizado de ser una persona respetuosa de la ley, de acatar las reglas y especialmente defender la libertad de expresión y de opinión de cualquiera, siempre y cuando no se amenace, persiga, censure o limite el derecho a escuchar y ser escuchado, reconozco que soy de derecha, consevadurista, uribista de libre pensamiento y muy consciente que primero está el pueblo, ante todo. “El Valor de la resistencia está en combatir a un tirano, o desafiar a seiscientos” LGCN

Tal vez por la influencia de amigos libertarios, de uribistas sin apegos y de derechistas sin miedo, o porque he leído mucho de historia, ¡me encanta hacerlo!, porque aprendo más de las decisiones, emociones, hasta de los errores de hombres y mujeres dentro y fuera del poder, mejor que cualquier político y más en el siglo XXI donde las ideas políticas ceden ante el fashionismo, el importaculismo, el yoiismo, la arrogancia, la soberbia, los temas banales, la posverdad del periodismo, las #FakeNews, que han dejado de lado la oratoria, el debate y la argumentación. “La Libertad de expresión, de opinión en una democracia, requiere crítica constructiva, autocrítica y réplica” LGCN

Anuncios

En la universidad pública se me enseñó tres reglas básicas y latentes: 1) No comer entero de lo que te dicen; 2) no silenciarme si algo va en contra de mi pueblo, y 3) los dictadores y tiranos son de izquierda o de derecha y se deben combatir así el precio a pagar sea la cárcel o nuestra propia vida. “Una de las lecciones de resistencia, es aprender a desafiar el miedo” LGCN

Es la resistencia política y social, sea en las redes sociales o en la calle, la que permite lograr cambios, evitar la imposición de cadenas, o resistir ante la tiranía, la dictadura, la demagogia, la opresión, la mentira, sea de quien sea y esto es una gran lección para quien lea esta columna, no estoy buscando comités de aplausos, ni fans, sino generar discernimiento, entendimiento, percepción y pensamiento. “A mí no me importa el número de seguidores sino generar conciencia” LGCN

No podemos quedarnos callados ante los sofismas y las falacias, no nos resignemos a ser cobardes ante la injusticia, no debemos ser cómodos ante los políticos corruptos, no nos sometamos y seamos conformistas a la posverdad de los medios de comunicación e influencers en redes, todo cójalo con beneficio de inventario, toda noticia u opinión tiene dos caras y más si en mi país Colombia y proviene de Caracol Noticias, tenga siempre mente propia, pues si fallamos en eso, habrán eliminado no sólo la capacidad de pensamiento suyo sino de las futuras generaciones, y de nuestra mayor fuerza, la resistencia. “Yo no quiero que pienses como yo, sino que pienses” Anonymus 2009-2017

Hablo en nombre propio, nadie me dijo qué debía escribir y nadie me pagó por hacerlo, cada una de estas palabras, nacen de un sentimiento motivado por la indignación, la decepción y la rabia ante el lenguaje de la opresión “No hables, no protestes, no te quejes, no sufras, no Critiques, no pienses, no actúes, son los siete lemas de una dictadura” LGCN y qué mejor excusa que la pandemia, es una agenda, un encierro que enloquece, unos gobernantes en el planeta y qué mejor ejemplo Claudia López en Bogotá que improvisan, culpabilizan e imponen la cultura del miedo de contagiarse y morir. “si tienes a todo el ganado en el corral nadie se rebelará.”

El libre albedrío nos da la posibilidad de tener la libertad de decir y pensar, en el presente Edward Snowden, Julián Assange, el Anonymus de 2009 a 2017, (porque el que siguió en 2020 no me representa) mostraron como el poder no sólo corrompe, sino como quiere controlarlo todo y a todos al mejor estilo del libro 1984, de George Orwell. Llámeles Ilumminati, Nuevo Orden Mundial el gobierno en las sombras, tienen tantos nombres y si me preguntan no sé quién es quién “Lema de la resistencia: ante la opresión y el totalitarismo, venga de quien venga no seas cómodo, conformista ni cobarde”LGCN

En el pasado pueblos enteros resistieron, vietnamitas del norte contra Estados Unidos, los muyahidines afganos, contra los soviéticos, los apaches, sioux, comanches en la Unión Americana, Minutemen la milicia que luchó la guerra de independencia de las 13 colonias, los maquis franceses, los partisanos italianos, griegos, yugoeslavos entre otros contra la ocupación nazi, Garibaldi y sus camisas rojas en la guerra de unificación italiana, la comuna de Paris, aztecas, Tupac Amaruk en Perú, en Colombia, los caiques Tundama, Tisquesusa, Nutibara, La Gaitana, pijaos, panches, andaquies, pero todos la tenían clara defender su tierra especialmente del invasor. el problema es cuando quien quiere imponer la dictadura es el enemigo, es interno y es la minoría

El mayor ejemplo de conciencia es el derecho a la resistencia y más en este mundo digital, y globalizado es luchar por la Justicia, libertad, igualdad aquí no hay ningún avangers o liga de la justicia que nos pueda salvar, sólo nosotros mismos. Eso no me hace izquierdista mucho menos compartir agendas progresistas, ni me hace extremista de derecha, nazi o fascista, menos un paraco. “La resistencia tiene tres actos: Una conciencia que te despierta; una valentía que te mueve y uno de desafió” LGCN

Los extremos son tan dañinos acaban la democracia, imponen dictadores en lugares como Myanmar, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Tailandia, Egipto, Biellorusia entre 32 naciones más viven bajo el yugo de la dictadura sea de izquierda o derecha y en el caso de mi patria los progresistas vienen a pasos agigantados a imponerla en Colombia #OjoConEl2022. “la joya de la corona latinoamericana” según el foro de Sao Paulo, para saquearla.

Así como vamos la derecha en mi país dividida, llena de egos ya no es un ejército sino una resistencia y deberá comportarse como tal en las horas más oscuras, ninguno de sus líderes puede con triunfalismo decir que venceremos en menos de un año en las elecciones, y más cuando utilizarán la excusa de la pandemia incluso para reformar la forma de votar, ya lo hicieron con las revocatorias de mandato al suspenderlas, lo harán con el sufragio, ¡espero con ansias equivocarme!, ¡por el bien de todos!. “La Supervivencia de toda resistencia, implica adaptarse hasta lo imposible” LGCN. Entenderán desde ya mi llamado a la resistencia.

@CarrillonavasG