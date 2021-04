Imagen de referencia

“El adoctrinamiento, cercena el conocimiento, borra la memoria y al final se convierte en el peor holocausto de la historia”.

Todos recuerdan las juventudes hitlerianas hace más 90 años, su devoción, divinidad y fanatismo por una causa, pero no era porque ejercieran su libre albedrío o la libertad de expresión o de opinión; sino por un lavado de cerebro, una programación implantada y una propaganda donde no se educa sino se adoctrina, no se impartía conocimientos, sino se sembraba el odio.

Nada distinto al debate que lleva años en Colombia frente a las tácticas del sindicato Fecode, no son la mayoría de los profesores valga la aclaración, pero sí hay cabezas visibles y vídeos de su labor de adoctrinamiento lo encuentras en redes sociales, traicionando los cinco principios básicos del educador, los invito a que los lean y comprendan. https://prezi.com/shnhvxadjszm/cinco-principios-eticos-del-educador

Respeto la labor del educador, como nadie tuve excelentes profesores en mi aula de colegio, que siempre respetaron mi forma de pensar e incentivaron que investigara las cosas por mis propios medios, por su parte en la universidad esos mismos impulsaron a que no comiera entero y que la voz oficial no dice toda la verdad, que forjara mi propia opinión. Pero hoy en día la mayoría apoyan la #FalsaPaz de Santos, el problema es que me inculcaron tan bien la defensa de la justicia, la libertad y la igualdad, que tengo toda la calidad moral para decirles que se equivocaron, no se hace una paz y menos enseñando que una revolución de cuatreros asesinó a más de 500.000 colombianos fuera de otros crímenes de Lesa Humanidad, quede impune y sean presentados como héroes.

El adoctrinamiento en la educación y la enseñanza NO se puede permitir y no es un tema exclusivo de los Nazis, Fecode, los stanilistas, los maoístas con su revolución cultural, todos los regímenes totalitarios y absolutistas y algunas democracias en la historia han utilizado la educación como la principal arma para la política y la guerra, “su fin es ganar corazones o mentes”, donde no hay cerebros que piensen, sino hordas vandálicas, destructivas y genocidas que justificarán la muerte de quien piensa distinto. “si siembras el odio en las mentes de los más jóvenes, cosecharas sectarismo, populismo y fanatismo, nunca progreso o conocimiento” LGCN

Mis opiniones son claras, no es una percepción en el ambiente, ni estoy discriminando a los maestros o docentes, menos menospreciando su labor de la cual todos deberíamos estar agradecidos, enseñar no es tarea fácil. Lo que rechazo y condeno es que las mentes de nuestros hijos y adolescentes se les desinforme, se les engañe no dando todos los hechos o evadiendo parte de los mismos, parcializando los contenidos, para dar la impresión que el otro es el enemigo, no en un acto para generar conciencia sino para incitar el odio y la división, no para llegar al consenso sino la conflictividad y la confrontación, no a escuchar al adversario o, al contrario, sino silenciarlo y aplastarlo.

No soy enemigo de Fecode, ni de los educadores, ni de una maestra que en su sesgo en una tarea dio a entender que la culpabilidad de alguien estaba dicha y hecha, soy enemigo del adoctrinamiento escolar, universitario y hasta laboral, pero nunca estaré de acuerdo en que a las generaciones futuras se le diga qué pensar, cómo actuar, y qué decir, eliminando su propia humanidad, “la enseñanza implica que lo que enseña, inculque a cada quien que escoja su camino pero conociendo las dos caras de la misma moneda, no una sola” LGCN

El adoctrinamiento es un arma poderosa porque como lo dicen varias mujeres que he conocido en mi vida y unido su visión del mundo “LAS PALABRAS TIENEN PODER” y “TODO PODER CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD” por me hierve la sangre cuando pretenden adoctrinar a los más jóvenes y no permitir su libre pensamiento.

No podemos permitir que se inculquen determinados valores o formas de pensar, nadie es infalible hay cualidades y defectos que tenemos que conocer y errores de los que tenemos que aprender o lamentaremos repetir la misma historia.

El adoctrinar es medio de “control social” explícito e implícito, sutil e influyente y lleno de persuasión que elimina mentes, crea fanáticos.

Ir contra el sistema, contra los gobernantes por sus fallas, corrupción o traición al pueblo no se hace incentivando la violencia.

El oponente político tiene derecho a su libertad de expresión y opinión, pero cuando inculcas que hasta expresarse está mal, estamos en las pinceladas de la dictadura, sea del Estado sobre los ciudadanos, o de las minorías contra todos los demás, la táctica es la misma #MemoriaSesgada #MemoriaSelectiva, #LenguajeInclusivo #LogicaMamerta #SofismaDeDistracción #MercerariosdelPeriodismo #FarsándulaCriolla #JustificadoresDeLaMaldad y la lista sigue.

“El adoctrinamiento convierte al ser humano de animales sociales en salvajes animales, que alzan la bandera del prejuicio, la distorsión y la desinformación, los pilares de todo fanatismo. ” LGCN

” LGCN Elimina al ser autónomo, independiente, libre pensante con juicio propio, inculca la fe ciega que no admite contradicciones y cercena el pensamiento crítico.

La libertad de pensamiento deja de existir y se convierte en un eslogan, un marketing una causa de la propaganda, desaparece el individuo, su derecho a reclamar, disentir incluso de no querer participar.

Se inculca la cultura del miedo a hablar, controvertir, debatir porque la única razón que existe es la de quien adoctrina sea de derecha o izquierda aquí nadie se salva.

El adoctrinamiento es un peligroso juego de poder, si siembras odio, violencia o miedo y la nueva generación en el momento que crea que te apartas de los principios sesgados que inculcaste, la creación se vuelve contra ti y no estamos hablando de Frankenstein o Terminaitor, sino entre humanos.

El discurso del odio es un arma que tarde que temprano justificará el derramamiento de sangre sea de quien esté en el poder contra sus asociados o los adoctrinados o minorías contra su país, sencillamente por no pensar igual a ellos.

La conclusión es clara “El adoctrinamiento, cercena el conocimiento, borra la memoria y al final se convierte en el peor holocausto de la historia” LGCN

@CarrillonavasG