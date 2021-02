Imagen de referencia

“Las Víctimas de la guerra no es un club exclusivo, así como la justicia que combate la impunidad tampoco” LGCN

Como abogado y ciudadano jamás apoyé, ni apoyaría la #FalsaPaz de Santos que en esencia es una capitulación de la justicia, el ocultamiento de la verdad y el cercenamiento del derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño causado. Este Acuerdo suscrito dos veces, el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena de Indias y luego el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá se dio en dos ocasiones porque nadie aspiraba que los colombianos el 2 de octubre de 2016, le dijeran NO, y así se lo robaron, por lo tanto, esa Paz está mal hecha y la Jep es ilegítima, sembrando posiblemente las bases de una dictadura izquierdista para el año 2022.

Ahora bien, este acuerdo de paz el cual no comparto y que se plasmó en el Acto Legislativo No. 01 de 2016, en esencia es una #PazDeVersalles en el cual el único beneficiado son los comunes Farc, esto significa que esta paz es (1) Leonila porque impone una cláusula abusiva al pueblo colombiano y a las víctimas, pues los guerrilleros no pagan un sólo día de cárcel por sus delitos incluyendo sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, para lo cual la Corte Constitucional incluso impuso que “Los derechos de los niños estuvieran por debajo de los derechos de las Farc”, violando el artículo 44 de la Constitución Política, el Bloque de constitucionalidad y los Tratados Internacionales sobre la niñez y la infancia, de los cuales tanto se pavonea defender.

Por otro lado (2) esta paz se hace en nombre de la extorsión mediante la cual las Farc impone dejar las armas, no continuar el conflicto, no causar más zozobra, muerte y destrucción, ni servirse del narcotráfico, pero en cambio siguieron con una “disidencia” para tener el plan B y prácticamente piden todo se los den o vuelven a la guerra , ¡ espectacular chantaje! .

(3) está dizque “Paz” fue negociable en la Habana con garantes que son dictaduras como Cuba y Venezuela se convierte hacen una paz que no es renegociable, es decir, que, si quedaron miles de cosas mal, no importa, se impone de manera tiránica, déspota y aplastante sobre los colombianos. Esto no es una paz de pacifistas, sino una paz impuesta por pacificadores , emulando lo que hizo el pacificador Pablo Morillo en nuestra tierra, solo que falta el segundo acto cuando nos empiecen a eliminar.

Muchos dirán que es una paz perfecta especialmente los de izquierda, pero están equivocados es una #PazdeVersalles de sometimiento, generadora de más fracturas y conflictos que pueden llevar al genocidio del contrario a partir del 2022, y más con ese #PactoHistorico, que garantiza la reforma de la Constitución y la reelección inmediata del que suba de la zurda o verdes.

El problema mayoritario con ésta paz es que (5) se hizo una #FalsaPaz o #PazDeVersalles sin el concurso de las víctimas especialmente las ocasionadas por las FARC a quien se les considera por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia ordinaria, hasta en la Comisión de la Verdad como ciudadanos de segunda y tercera clase, es más, mientras se les “REGALÓ” 10 curules en el Congreso de la República, las víctimas no tienen ni una sola. La razón es sencilla las Farc sólo quiere que las victimas que se sometan a ellos, les rindan pleitesía y utilicen la palabra perdón como suvenir, que les den la mano o un abrazo para el álbum, y así no cuenten la verdad, ni exijan justicia, y merezcan reparación.

(6) Se diseñó un tribunal ilegítimo como es LA JEP que no debería existir pues se robaron la voluntad popular donde ganó el NO en el Plebiscito, y entre sus planos se estableció un abandono muy organizado a las víctimas, pues LA JEP es un tribunal para, por y de las Farc, que en 5 años sus únicos resultados han sido: a) permitir la fuga de miembros de la guerrilla como Jesús Santrich, Iván Márquez, Alias el Paisa y Romaña a fin que se rearmaran en Venezuela y prometan la guerra; b) un #TribunalDeAbsoluciones en el cual los forajidos son perdonados de todos sus crímenes, c) con una verdad dicha a medias, d) atribuyéndose cualquier magnicidio, para encubrir los verdaderos autores los intelectuales y e) donde no hay una sola condena a favor de las víctimas.

(7) A las victimas Ni La Jep Ni las Farc, NO las quieren escuchar , ellos solo quieren las víctimas de la violencia paramilitar y los falsos positivos, que son igual de importantes, pero en número muy inferior a las ocasionadas por los comunes FARC y así ocultar la violencia desgarradora y fratricida ocasionada por ellos por más de 6 décadas, y todo lo resuelven con actos que rayan en la ironía: a) 119 colombianos asesinados en Bojayá- Chocó, lo solucionan con una misa, b) 40 inocentes en el Club el Nogal con un abrazo, y diciendo que los que murieron eran paracos, incluyendo dos niños entre ellos Juan Sebastián Carrillo de 10 años, (c) o en la Chinita con una vela y una caja llena de cenizas que ni siquiera son de las víctimas.

Así las cosas, colombianos las Farc, la izquierda, los verdes, reescribirán la historia y dirán que ellos son los buenos, que esas muertes eran necesarias, y todas las víctimas eran los malos porque estaban en el lugar equivocado.

@carrillonavasg