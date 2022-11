La izquierda no existe

Según la teoría marxista, los medios de producción son los instrumentos y materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Están constituidos por las materias primas, las máquinas, las herramientas, el dinero, así como por las unidades de producción, es decir, los talleres y fábricas.

Clasificación por Marx de los medios de producción: directos: personal operario, materias primas, maquinaria destinada a la producción. auxiliares o indirectos: instalaciones destinadas a la tarea productiva, como talleres, almacenes o fábricas.

Los dueños de los medios de producción (capitalistas) son la clase dominante (burguesía) que obtienen sus ingresos a partir del producto excedente producido por los trabajadores y se han apropiado libremente por los capitalistas. (Wikipedia)

Wikipedia define conceptos lo mas simple posible (a veces demasiado), pero todo en aras de la comprensión

Aunque el miedo a la izquierda ha estado presente durante gran parte del siglo XX y en lo que va del XXI, la izquierda que vemos hoy es radicalmente distinta a la del siglo pasado, y aun más diferente con los orígenes teóricos de esta. Es en esto último que me quiero centrar.

Quiero tratar sobre las diferencias entre los discursos de la izquierda de hoy en América Latina (Boric, Petro, Lula, AMLO, Castillo, etc.) y lo que Marx definía en El Capital. Hemos confundido por varias décadas, ese tipo de candidatos con una visión errónea del Marxismo; pues en el subconsciente (y en el consciente) colectivo se cree que todo lo que medio se parezca a la izquierda, es igual a Marxismo; y no es así para nada.

Para entendernos, efectos comunicativos y ser prácticos en este artículo, vamos a calificar como liberalismo a la derecha, y como izquierda al marxismo. A pesar de que detrás de esa arbitraria categorización hay millones de debates, y en esto le pido excusas a los estudiosos del tema (no a los puritanos).

Para empezar, los medios de producción para Marx son aquellas vías que se utilizan para realizar nuestro trabajo. Computadores, herramientas, papel, palas, y/o capital/inversiones. Todo lo que permite a las personas desarrollar su trabajo. No importa si es en el sector de servicios, bancario, o energía. Todos necesitamos de medios de producción para realizar nuestro trabajo.

¿Qué propone el Marxismo con relación a los medios de producción? En el socialismo de Marx los medios de producción no pertenecen a los capitalistas (empresarios), sino que pertenecen a los mismos trabajadores, que son los que realmente poseen la fuerza de trabajo capaz de hacer que tales medios produzcan bienes y servicios.

Ahora, en los discursos de los candidatos y/o presidentes de la ola actual de izquierda en América Latina ¿alguien ha propuesto quitar los medios de producción a sus dueños (empresarios) para dárselos a los trabajadores? Existe el miedo a esto, tal como se vivió en la ultima campaña electoral de Colombia, donde gustavo Petro fue electo como presidente. Sin embargo, a ninguno/a de los candidatos o presidentes le he escuchado una propuesta siquiera similar.

Por ende, todos los que interiorizan el miedo a estos candidatos, y lo exteriorizan con repudio y odio a todo lo que huela a izquierda, les informo que han estado equivocados. Porque ni Boric, ni AMLO, ni Lula, ni Castillo, ni Petro le han quitado los medios de producción a quienes los poseen, para dárselos a los trabajadores. Han estado viviendo con miedo con base a una mentira.

En todas las propuestas y políticas que estos lideres están desarrollando lo que se evidencia no es una toma de los medios de producción, sino una distribución de la riqueza. De hecho, usted que esta a favor de una mejor educación, mejor salud, un transporte decente, en general unos servicios públicos mejores, esos son ideales de izquierda, y eso es lo que estos lideres están promoviendo.

Lula y compañía, están promoviendo una mejor repartición entre los que más lo necesitan, mejorando los servicios que provee el Estado. Obvio, hay muchas variables en este tema como: la corrupción, un Estado eficiente, la violencia, etc., que deben ser discutidas una por una. Pero la idea central de la “izquierda” latinoamericana es esa.

En consecuencia, lo que estos lideres están promoviendo uno tiene nada de marxista, ni nada de izquierda. Ellos están proponiendo un liberalismo mas distributivo. Un sistema que busque equilibrar la balanza con los que menos tienen, sin cambiar el modelo económico, ni expropiar los medios de producción.

Por otro lado, debido a la incapacidad de los gobiernos actuales (no solo en Latinoamérica) de cambiar verdaderamente las condiciones materiales (termino marxista), la izquierda ha adoptado los discursos de inclusión, minorías, LGBTQ, etc. Son temas claves, y que apoyo absolutamente. Sin embargo, es deber de estos lideres de “izquierda”, cambiar las condiciones objetivas y materiales en la sociedad (no solo de esos grupos), para lograr la total inclusión de esos históricamente excluidos. No es suficiente cambiar el nombre de un ministerio, decir ellos, ellas y elles.

En conclusión, una vez mas se ha confirmado que las fake news y sus miedos infundados han calado profundamente en nuestra vida diaria, creando odios a partir de verdades a medias, lo que nos ha partido como sociedad. La enseñanza clave con esto es leer un poco mas sobre los temas, informarnos, y no dejar que tik tok, twitter o Instagram califiquen de izquierda o no a alguien, para así atacarlo y quedarme con mi tribu.

De continuar así, estaremos en contra de un fantasma, porque hoy, la izquierda no existe.