La desigualdad según Polo Polo

Colombia es un país donde las personas que habitan en barrios de estratos 1, 2 y 3 deben dar una lucha titánica para sacar adelante a sus familias y no permitir que se acuesten sin por lo menos comer una vez al día. Aun así, hay muchos que deben pasar horas enteras sin probar un pedazo de pan.

Esta realidad se vive en todas partes del país, incluyendo ciudades como Bogotá donde a pesar de la lucha que han dado las últimas administraciones para acabar con las muertes de menores de 5 años por desnutrición, aun se presentan.

desnutrición by Confidencial Colombia on Scribd

Esto sucede por la desigualdad en la que vivimos, y es la causa por la cual, según las cifras del Instituto Nacional de Salud, a julio de 2022 un total de 137 niños murieron por desnutrición en Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, para la misma fecha, los departamentos en los que se encontraron mayores casos de desnutrición aguda fueron: Vichada (75); Guaviare (60); La Guajira (58); Guainía (53); Bogotá (41).

Lo anterior, solo en lo que tiene que ver con menores de edad que han muerto o que padecen problemas de salud por desnutrición. También se han presentado casos de suicidio porque no se cuenta con los recursos necesarios para sobrevivir ni para sostener un círculo familiar; encontramos además el llamado ‘Préstamo Gota a Gota’ al que muchos colombianos han tenido que acudir para darle de comer a sus hijos, que termina por convertirse en una pesadilla. Por este fenómeno muchos han tenido que huir de sus lugares de vivienda; otros se han quitado la vida y por supuesto, se han visto casos de quienes no pueden pagar la deuda y les han asesinado.

Todo lo anterior, lo traigo a la memoria para demostrar que por temas de desigualdad se han perdido vidas y que por tanto resulta infame y miserable que alguien que ostenta la dignidad de congresista como Miguel Polo Polo, se atreva a negarlo y lo peor del caso es que sea incapaz de reconocer el error y pedir disculpas a esos millones de colombianos que con toda su razón pudieron sentirse ofendidos.

Que no se esté de acuerdo con la idea de crear un Ministerio Para la Igualdad no le da ningún derecho al representante Polo Polo de negar la realidad de los colombianos que deben luchar todos los días para conseguir el pan con que comer. Yo tampoco comparto la iniciativa, pero no porque desconozca que hay personas en nuestro país que padecen hambre sino porque considero que la igualdad es un principio que debe estar en todas las políticas públicas que trabaja el Estado en su conjunto y no debe ni puede ser un tema exclusivo de una entidad en particular.

Cada vez que escucho hablar al representante Polo Polo en la Cámara de Representantes, me pregunto cómo es que sí hubo un buen número de aspirantes a las curules afro, con la capacidad intelectual para dejar por lo alto a los afrodescendientes, por qué tenían que escoger justamente al que menos inteligencia ha demostrado tener. Será que aquí se aplica el dicho que dice que, ¿quién mucho escoge con lo peor se queda?

¿Será que el sueldo de congresista que ahora gana Polo Polo, ha hecho que se olvide de la realidad de esa Colombia profundo de donde el mismo proviene? ¿Será entonces que le cabe el viejo y reconocido refrán que a la letra dice que quien nunca ha vista a Dios cuando lo ve se asusta?

No sé qué tan honrados puedan sentirse en el Centro Democrático con un personaje como Miguel Polo Polo, que suele pronunciar frases sin ninguna coherencia y con bajo nivel de análisis y profundidad, pero de lo que sí puedo estar seguro es que, sí los uribistas quieren mantener su vocación de poder, no es con el discurso de este representante como van a recuperar el cariño de los votantes.