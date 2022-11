En defensa de los transportadores del sur del país

Hace un par de semanas Colombia se informó de un paro en la frontera en el puente de Rumichaca que une a nuestro país con el vecino Ecuador por parte de los camioneros, de los transportadores de la frontera, tanto del lado colombiano, como del lado ecuatoriano. Son los camioneros, los pequeños transportadores que recogen en Ipiales tanto para importación como para exportación mercancías de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) haciendo uso de un acuerdo provisional entre los dos gobiernos suscritos hace un año que formalizó el tipo de transporte en frontera, luego de la pandemia que conllevó a un cierre total.

Se escucha que en adelante, en los próximos meses se va a optar por la intervención monopolística de grandes compañías, entre tres y cuatro de cada país a gran escala de Colombia y Ecuador para que no haya la operación en frontera, para que no haya la logística, la disposición de mercancías en bodegas en cargue y descargue, solamente habrá concentración de cuatro empresas que van a transportador la mercancía entre las capitales de la CAN, sea Lima, Quito o Bogotá fundamentalmente, por supuesto también lo que vendría de Bolivia.

Esto, va a afectar y a quebrar a los pequeños camioneros, a los pequeños transportadores, a sus familias, pero también al comercio fronterizo, a los operadores de logística de bodegas de cargue y recarga y del tránsito vehicular.

Anunciados de la magnitud del problema, esta semana con los dirigentes nacionales de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC y fundamentalmente con su presidente Alfonso Medrano, visitamos al señor Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para exponer esta situación que, muy seguramente sino se da manejo a esto tendremos nuevamente paros a partir del 16 de diciembre porque el 15 de diciembre se vencería el acuerdo provisional de los dos gobiernos de los dos países.

Encontramos receptividad por parte del Ministro Guillermo Reyes y se comprometió con los transportadores de Colombia, especialmente del departamento de Nariño a que se iba a prorrogar ese acuerdo, ese convenio en defensa del empleo, de la industria del transporte regional Surcolombiana y de la frontera con Ecuador. Esperamos que, eso se dé, porque de lo contrario traería una grave crisis y desde luego afectaciones económicas, al gremio del transporte, a toda la logística, en fin.

Estaremos expectantes y haremos el debido control político. Esto lo hacemos en defensa del transporte regional, en defensa de las oportunidades regionales, que la frontera implique desarrollo para la sociedad fronteriza, que no solo sirva para los problemas del contrabando, o de trata de personas o del abuso por parte de sectores ilegales, sino que la frontera implique oportunidades para los comerciantes, los industriales, transportadores como en este caso.