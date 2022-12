El Plumero de Petro

“Cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a mojar”, advierte el sabio refranero. El patético autogolpe en Perú y la deriva anti-constitucionalista en España, ¿nos hace pensar en correr al barbero?

La reacción del Presidente ante las graves faltas de comportamiento democrático de dos de sus “colegas” favoritos (Castillo en Perú, y las ministras de Podemos en el Gobierno de España), ¿nos abre una ventana privilegiada a sus subconsciente? Esperemos que no, pero no nos hagamos muchas ilusiones. En Ciencias Políticas siempre se ha considerado un ejercicio importante el estudio “comparado” de lo que cada actor político considera un ejemplo en otros países. Suele revelar lo que los políticos realmente aspiran a hacer, pero no se atreven a decir (por pudor electoral).

En Perú, el Pte. Petro se ha alineado rotundamente con el golpista Castillo. Y no nos engañemos: Castillo ha intentado dar un “auto-golpe”. Ha decretado la disolución del Congreso y ha convocado una Asamblea constituyente sin que (y aquí está la clave) ninguna ley se lo autorice. Literalmente “porque le ha dado la gana”. Le ha salido mal: el Congreso, tal y como le autoriza la Constitución peruana, lo ha destituido “con todas las de la ley” y prácticamente por unanimidad. Esto son hechos incontestables. Pero el gobierno de Petro, junto con otras luminarias regionales, ha declarado que Castillo representa “la democracia”, “la expresión de las urnas”. La Democracia implica obligatoriamente el cumplimiento de las “reglas del juego”: la Constitución y las leyes. Cuando alguien se considera por encima de ellas, se convierte en un tirano y un tramposo. Esto es un concepto básico inapelable que se le escapa a “declaración conjunta”. La Constitución del Perú lo dice claramente: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona (…) puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.” (Art., 45, el subrayado es mío). ¿No queda meridianamente claro lo que es Castillo?

Lo que pasa en la des-Madre Patria es harina de otro costal: el gobierno está integrado por ministros anti-sistema que, por definición, no comulgan con la constitución. O sea: están fuera de las reglas del juego. Sin embargo, son legítimos ya que representan a un grupo de votantes que los votaron como sus representantes. Como legítimos son los diputados que piden la independencia de sus regiones y pasar de una monarquía a una república (es decir: quieren dinamitar la Constitución, que, recordemos, son las reglas del juego democrático, que solo se pueden reformar por todos y según marca la propia ley). Estos diputados apoyan al gobierno de España, si, y solo sí, accedan a sus peticiones más dicharacheras. Como reducir al mínimo la pena que le se aplica a los políticos corruptos por robar plata (siempre y cuando no vaya a su bolsillo, distinción que, francamente, nos importa muy poco a los ciudadanos, que somos a los que han robado: igual me da que se lo lleve el ministro, su amante o su partido). Y aquí también al Pte. Petro le traiciona el subconsciente cuando dice que todo eso le parece fantástico. ¿Será que en su mundo los políticos pueden salirse con la suya si es que persiguen lo que ellos consideran un bien “social”? No suena mal, pero las consecuencias son terribles: ¿Quién determina el fin que justica el medio? ¿Quién tiene derecho a sentirse por encima de la ley? Yo digo que nadie. Contra la corrupción: Buen Gobierno, Responsabilidad y Transparencia.

¿Qué hay en el subconsciente del Presidente Petro para que no lo vea claro? Sinceramente: no creo que sea ni malvado ni torpe. Pienso que hay algo que “nubla su entendimiento” y le distorsiona la realidad. Una visión del mundo (su “cosmología”) en la que le parece lógico que un presidente haga lo que le “de la gana”, y condenar a los que siguen la ley y las buenas costumbres democráticas, porque son incómodas. Aunque hay que felicitar al Pte. Petro por su actuación pragmática y bi-partisana (¡si hasta ha pactado con los ganaderos, por Dios!), que sería su yo “consciente”. Y admiro su agenda social que aspira a una Colombia más justa y sabrosa. Pero hay que estar vigilantes y rotundos en mantener nuestro bello país como la democracia y la institucionalidad más sólida del continente (que lo somos, a tenor de lo que pasa en el resto). Y hay que trabajar para que como dicen en España a Pte. Petro no se “le vea el plumero”.